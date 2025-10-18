Khách hàng 'sốc' khi nhận thông báo thu hồi căn hộ Grand Sunlake

190 khách hàng mua căn hộ tại dự án Grand Sunlake, 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, đang rơi vào tình trạng hoang mang khi nhận được thông báo thu hồi căn hộ từ chủ đầu tư.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, họ đã ký hợp đồng mua căn hộ tại Dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng, Chung cư cao tầng Hesco (Grand Sunlake, 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) thông qua CTCP An Phú Gia Holdings (APG, đối tác được Công ty Thăng Long) cho phép thực hiện kinh doanh các sản phẩm thuộc dự án. Tuy nhiên, đến nay, họ bất ngờ với thông báo các hợp đồng đã ký với APG sẽ bị hủy bỏ và căn hộ bị thu hồi.

Đẩy trách nhiệm, rủi ro cho khách hàng?

Dự án Grand Sunlake được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 4132, do CTCP Thiết bị Thủy lợi (Hesco) và CTCP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long làm nhà đầu tư thực hiện.

Một số khách hàng đòi quyền lợi.

Tháng 5/2021, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 3290, xác nhận dự án đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Trên cơ sở đó, năm 2022, Công ty Thăng Long đã ký với Công ty An Phú Gia Holdings 380 hợp đồng mua bán và thuê mua căn hộ thuộc tòa tháp 45 tầng của dự án Grand Sunlake. Sau khi ký kết, APG tiến hành giao dịch chuyển nhượng và bán cho 190 khách hàng, cá nhân.

Mâu thuẫn giữa hai bên phát sinh từ ngày 16/6/2023, khi Công ty Thăng Long ban hành văn bản thu hồi quyền chuyển nhượng căn hộ đã cấp cho APG với lý do đối tác này không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận giữa hai bên.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, ngày 29/6/2023, Công ty Thăng Long đã ban hành văn bản thu hồi lại Công văn số 65 (ngày 16/6/2023). Theo nội dung văn bản mới, Công ty Thăng Long chấp thuận cho phép Công ty APG tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ tại tòa nhà 45 tầng thuộc dự án Grand Sunlake.

Tuy nhiên, đến tháng ngày 1/10/2024, Công ty Thăng Long bất ngờ gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với APG, đồng thời tuyên bố thu hồi và hủy bỏ toàn bộ các hợp đồng thuê, mua căn hộ mà APG đã ký với khách hàng.

Xâm phạm quyền lợi của người mua nhà

Trong thông báo, Công ty Thăng Long khẳng định APG vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán.

Một góc dự án.

Trước diễn biến này, các khách hàng mua căn hộ từ APG cho rằng, họ thực hiện đúng hợp đồng, thanh toán đúng tiến độ và nghĩa vụ tài chính. Việc tranh chấp giữa hai doanh nghiệp là vấn đề nội bộ, không thể lấy đó làm lý do xâm phạm quyền lợi của người mua nhà.

Theo các chuyên gia pháp lý, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư, bởi việc cho phép APG phân phối căn hộ là hành vi pháp lý do chính Thăng Long phê duyệt. Việc hai doanh nghiệp xảy ra tranh chấp tài chính không thể làm vô hiệu các hợp đồng mua bán giữa APG và khách hàng đã ký kết hợp pháp.

Điều đáng nói, thay vì phối hợp cùng đối tác và cơ quan chức năng tìm giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà, Công ty Thăng Long đã hai lần ra văn bản thu hồi căn hộ, khiến hàng trăm khách hàng hoang mang, lo lắng và đứng trước nguy cơ mất tài sản.

Hiện các khách hàng đang gửi đơn kiến nghị, tố giác sự việc tới cơ quan thẩm quyền để làm rõ sự việc cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Toàn cảnh dự án.

Liên quan đến sự việc, ngày 16/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đồng Quốc Cường, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Thăng Long, cho biết: APG vi phạm hợp đồng nên chúng tôi quyết định hủy hợp đồng. Dù APG là khách hàng lớn, nhưng họ chỉ thực hiện việc đặt cọc và sau đó bán lại cho người khác mà không thanh toán đúng cam kết cho chúng tôi. Do không nhận được thanh toán như cam kết từ APG, chúng tôi đã ngừng giao dịch với họ và thông báo hủy hợp đồng với APG.