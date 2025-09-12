Khách hàng chi 238 triệu đồng cho tủ sách tại công ty

Công ty Xây dựng Vĩnh Thuận đã chi 238 triệu đồng mua sách tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ trong tháng 9. Hóa đơn sách dài 8,5 m với 934 đầu sách.

Hóa đơn sách dài 8,5 m. Ảnh: Fahasa.

Ghi nhận tại TP.HCM, Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ mới đây đã gặp một vị khách chi mạnh tay mua sách cho tủ sách gia đình và cả tủ sách tại công ty.

Đại diện công ty sách Fahasa cho biết, chiều ngày 7/9, một khách hàng nữ đã tới nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ và chi hóa đơn 41 triệu, gồm nhiều đầu sách cho tủ sách tại nhà riêng.

Trong dịp này, nhân viên Fahasa giới thiệu hình ảnh trưng bày một tủ sách của một khách hàng doanh nghiệp, từng mua hơn 200 triệu tiền sách cho tủ sách tại công ty, được Fahasa hỗ trợ trưng bày trực tiếp tại công ty đó. Vị khách hàng nữ thấy dịch vụ tốt, nhân viên thân thiện nên đã đề xuất với công ty mình là Công ty Xây dựng Vĩnh Thuận xây dựng tủ sách công ty.

Hóa đơn vị khách mua cho công ty giá trị hơn 238 triệu đồng, dài 8,5 m, với 934 đầu sách. Trong đó, khoảng 120 triệu đồng là tiền sách ngoại văn thuộc các lĩnh vực: thời trang, kiến trúc, nghệ thuật, cùng các tác phẩm văn học cổ điển và sách tâm lý kỹ năng; 118 triệu đồng là sách quốc văn bao gồm sách ấn bản giới hạn, sách lịch sử, chính trị, văn học dịch, kinh tế...

Ngày 11/9, nhân viên Fahasa đã hoàn thành việc trưng bày tủ sách cho Công ty Xây dựng Vĩnh Thuận.

Tủ sách được Fahasa lựa chọn, trưng bày tại công ty. Ảnh: Fahasa.

"Fahasa luôn hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp có nhu cầu trưng bày tủ sách tại công ty. Chúng tôi rất mừng vì đã được doanh nghiệp lựa chọn, tin tưởng để thực hiện công việc này", đại diện Fahasa chia sẻ.

Đây không phải lần đầu Fahasa có trường hợp khách mua hóa đơn lớn cho cá nhân, tổ chức. Ngày 20/8, một vị khách đã mua 56 triệu đồng tiền sách với nhiều sản phẩm sách, văn phòng phẩm phục vụ năm học mới. Chia sẻ từ đại diện nhà sách, mùa hè (khoảng tháng 5 tới đầu tháng 9) là mùa cao điểm mua sách trong năm.