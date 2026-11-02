Khách Hàn cười xòa, cảm ơn tài xế Đà Nẵng sau sự cố trả nhầm cước xe

Thấy hai vị khách ngoại quốc đưa cả xấp tiền vì hiểu nhầm mệnh giá, Võ Tấn Vững (Đà Nẵng) nhanh chóng ngăn lại, chỉ lấy đúng giá cước 1,5 triệu đồng.

Khách Hàn đưa xấp tiền cho tài xế vì hiểu nhầm mệnh giá Thấy hai vị khách đưa xấp tiền mặt lên tới 15 triệu đồng trong khi giá cước chỉ 1,5 triệu đồng vì hiểu nhầm mệnh giá, tài xế Võ Tấn Vững nhanh chóng ngăn lại, chỉ lấy đúng số tiền.

Sáng 30/10, Võ Tấn Vững (sinh năm 1997, tài xế taxi ngụ xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) nhận bao trọn gói chuyến tour trong ngày cho một cặp đôi du khách Hàn Quốc.

Đón khách vào buổi sáng, anh đưa hai du khách đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng như chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, cầu Rồng, phố cổ Hội An.

Đến khoảng 18h30, khi đưa khách về lại sân bay Đà Nẵng để họ chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, Tấn Vững báo tổng cước chuyến đi là 1,5 triệu đồng. Do chưa quen với đơn vị tiền tệ Việt Nam, thấy tờ tiền nhiều số 0, hai vị khách hiểu nhầm giá cước lên tới 15 triệu đồng.

Trong đoạn video trích từ camera trên xe, vị khách nữ ngồi ở hàng ghế sau cẩn thận đếm từng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi chuyển cho người chồng ngồi ở ghế phụ phía trước đếm lại. Vị khách nam bối rối, cầm xấp tiền và trao trọn cho nam tài xế.

"Chúng tôi chỉ có từng này", người đàn ông nói với Vững.

Thấy hành khách đưa quá nhiều tiền, anh Vững lập tức ngăn lại. Anh rút đúng 3 tờ 500.000 đồng (tương đương 1,5 triệu đồng) từ xấp tiền và trao trả lại tiền thừa cho khách. Khuôn mặt hai vị khách lập tức lộ biểu cảm ngạc nhiên.

Nam du khách đề nghị giữ liên lạc, chụp ảnh với tài xế Tấn Vững (áo đen) vì hành động trung thực của anh.

"Lúc tôi báo giá 1,5 triệu đồng, tôi thấy họ nhăn mặt vì không hiểu tại sao giá lại 'cao' như vậy. Hóa ra đúng là họ hiểu nhầm giá tiền lên gấp 10 lần", Tấn Vững nói với Tri Thức - Znews.

Bất ngờ trước sự trung thực của tài xế Đà Nẵng, cặp vợ chồng du khách tặng thêm cho anh1 triệu đồng để bày tỏ lòng biết ơn. Trước khi bước vào ga đi sân bay, vị khách nam cũng đề nghị chụp ảnh kỷ niệm và hứa: "Sau chuyến xe này, nếu có dịp trở lại Đà Nẵng nhất định tôi sẽ gọi cho bạn và giới thiệu bạn bè qua ủng hộ".

Gắn bó với nghề lái xe từ năm 2017, Tấn Vững cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh trả lại tài sản hay tiền bạc do hành khách bỏ quên hay nhầm lẫn trên xe. Với anh, đó là cách thể hiện sự tử tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người dân Đà Nẵng tới du khách.

Đoạn video cùng câu chuyện của nam tài xế sau khi đăng tải cũng nhận được gần 380.000 lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.