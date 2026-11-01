MC 'mát tay' nhất Đường lên đỉnh Olympia

Sau chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại Olympia 2026, MC Dương Sơn Lâm có lần thứ 4 dẫn điểm cầu có nhà vô địch trong tổng số 6 lần đảm nhận vai trò này.

MC Sơn Lâm dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội trong trận chung kết Olympic 2026. Ảnh: Dương Sơn Lâm/Facebook.

Sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành vòng nguyệt quế tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm.

Bên cạnh chiến thắng của nam sinh Hà Nội, nhiều khán giả cũng thích thú khi nhận ra MC Dương Sơn Lâm, người phụ trách điểm cầu Bảo tàng Hà Nội để cổ vũ Anh Đức, tiếp tục có duyên với nhà vô địch.

Đây là lần thứ 4 trong 6 lần dẫn điểm cầu chung kết Olympia, nam MC đồng hành cùng thí sinh giành ngôi quán quân. Thành tích này khiến Sơn Lâm được khán giả gọi vui là MC "mát tay" của chương trình.

Dưới bài đăng gần nhất của MC Sơn Lâm trên trang cá nhân, nhiều khán giả đã thích thú để lại bình luận về sự trùng hợp này: "'Vía' anh tốt quá", "Dẫn ở đâu chiến thắng ở đó", "Anh nhả vía chất lượng luôn". Nam MC cũng hào hứng chia sẻ hình ảnh 4 nhà vô địch ở nơi anh từng dẫn điểm cầu.

Hình ảnh 4 nhà vô địch ở điểm cầu MC Sơn Lâm từng dẫn được anh chia sẻ. Ảnh cắt từ clip.

Trước Anh Đức, 3 nhà vô địch từng được Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu là Phan Đăng Nhật Minh (2017), Lê Xuân Mạnh (2023) và Võ Quang Phú Đức (2024).

Năm 2017, Sơn Lâm lần đầu đảm nhận vai trò MC tại điểm cầu chung kết Olympia, được phân công đến Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) để đồng hành cùng Phan Đăng Nhật Minh. Nam sinh được mệnh danh là "cậu bé Google" sau đó giành chức vô địch năm thứ 17 với 300 điểm.

Sáu năm sau, tại chung kết Olympia 2023, Sơn Lâm tiếp tục có mặt ở điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa), nơi cổ vũ Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng. Trong cuộc thi năm ấy, Xuân Mạnh có màn lội ngược dòng ở phần thi Về đích để giành vòng nguyệt quế.

Đến năm 2024, nam MC được giao dẫn tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn (Huế), đồng hành cùng Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Phú Đức sau đó trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 24, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu có thí sinh đăng quang.

Với chiến thắng mới nhất của Anh Đức, tỷ lệ số lần Sơn Lâm dẫn điểm cầu có nhà vô địch đạt 4/6, tương đương khoảng 67%.

Thành tích này cũng giúp Sơn Lâm cân bằng số lần dẫn điểm cầu có quán quân của MC Trần Ngọc, người từng được gọi là MC "mát tay" nhất Đường lên đỉnh Olympia. Theo đó, Trần Ngọc có 4 lần dẫn tại điểm cầu có nhà vô địch, lần lượt ở các năm 2013, 2014, 2015 và 2022. Bên cạnh đó, Trần Ngọc cũng dẫn ở điểm cầu có á quân vào 4 năm (O16, O19, O20, O21), còn lại là thí sinh giành hạng 3 (O17, O18, O23, O24).

Một gương mặt khác cũng có duyên với các nhà vô địch Olympia là MC Mai Trang. Cô có 3 lần đồng hành cùng thí sinh đăng quang, vào các năm 2018, 2020 và 2021. Ngoài ra, MC Lưu Minh Vũ từng có 2 lần dẫn tại điểm cầu có nhà vô địch trong tổng số 4 lần đảm nhận vai trò này, vào các năm 2000 và 2010.