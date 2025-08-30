Khách đến từ 16h, cà phê sách mở cửa xuyên đêm dịp diễu binh

Một thương hiệu cà phê sách mở xuyên đêm để phục vụ khách xem tổng duyệt và lễ diễu binh 2/9. Có khách đến từ chiều hôm trước, mang theo sách, sạc dự phòng để "cắm trại" suốt đêm.

Chủ quán cho biết từ 16h ngày 29/8, đã có nhóm 6-7 người đi xem diễu binh có mặt ở quán cà phê sách.

Chiều 29/8, nhóm 6-7 bạn trẻ xuất hiện sớm tại Tiny Coffee, quán cà phê sách ba tầng trên phố Nguyễn Tri Phương (TP. Hà Nội). Họ gọi đồ, mang theo balo, chọn vị trí đẹp chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

“Từ chiều, đã có khách đến lấy chỗ bằng cách gọi đồ uống, sau đó rời đi rồi quay lại. Có nhóm mang cả balo, sẵn sàng ở lại suốt đêm. Không khí cuồng nhiệt lắm”, anh Phí Lân Khoa, chủ quán, chia sẻ với Tri Thức - Znews. Anh cho biết dù quán thường chỉ mở đến 22h30 nhưng riêng dịp này đã quyết định hoạt động xuyên đêm hai ngày 29/8 và 1/9.

Dù nhu cầu cao, cà phê sách của anh không tăng giá hay nhận giữ chỗ. Quán có sức chứa khoảng 50-70 khách, nhân viên trực đêm theo hình thức tình nguyện, khách có thể thoải mái đọc sách trong thời gian chờ đợi.

Nhân viên tình nguyện trực đêm, hỗ trợ khách xem diễu binh sáng 30/8 tại Tiny Coffee.

“Nếu giữ bàn thì khách quen hàng ngày sẽ không có chỗ, mình coi đây là dịp tri ân nên ai đến trước ngồi trước. Cần thì chia ghế, chia bàn để mọi người cùng có chỗ”, anh nói.

Trào lưu vừa đọc sách vừa xem diễu binh bắt đầu từ những buổi hợp luyện đầu tiên. Tối 24/8, nhiều gia đình chọn phố sách Đinh Lễ để vừa đọc sách, vừa đợi đoàn duyệt binh đi qua. Những đầu sách lịch sử, văn học, truyện thiếu nhi bán chạy. Người dân mang theo chiếu, nước uống, thậm chí phân công nhau giữ chỗ. Một số quán gần phố sách ghi nhận khách đến mua sách rồi quay lại khu vực Bờ Hồ để giữ chỗ.

Ngoài Tiny, các chuỗi cà phê lớn ở TP. Hà Nội cũng điều chỉnh thời gian hoạt động. Laika Cafe (chi nhánh đường Thanh Niên) mở từ 3h sáng 30/8 và 2/9, tặng kèm ly in hình cờ, nón lá, sticker khi khách mua hàng. Kalina Cafe cạnh hồ Hoàn Kiếm thì mở xuyên đêm từ 29/8, phục vụ cả đồ ăn khuya để khách chờ đoàn diễu binh sáng sớm.