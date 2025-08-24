Người dân đọc sách trong lúc chờ xem duyệt binh

Trong lúc chờ đoàn duyệt binh, nhiều người dân tranh thủ đọc sách. Khu vực Bờ Hồ gần phố sách Đinh Lễ nên người chờ xem duyệt binh đã mua thêm các ấn phẩm về lịch sử, sách văn học để đọc.

24/8 là buổi tổng hợp luyện thứ hai chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Tại khu vực Bờ Hồ, khu phố sách Đinh Lễ, nhiều người dân vừa tranh thủ chờ đợi xem “concert quốc gia”, vừa đọc sách, mua sách lịch sử.

Phương Thảo (27 tuổi, Hà Nội) tranh thủ đọc sách trong lúc chờ tới buổi hợp luyện hôm nay. Thảo đi cùng mẹ và chị, mỗi người đem theo một cuốn sách để đọc, vừa giải trí thay vì xem điện thoại cả ngày, vừa tranh thủ hoàn thành cuốn truyện.

Thảo chia sẻ thường ngày bận đi làm nên luôn cố tranh thủ đọc mỗi khi có thời gian. Ba cuốn cả nhà mang theo là Những đứa con của sói, Nhà giả kim và Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Karik và Valia. Cả nhà mang theo đồ ăn, nước uống, chiếu…, để chuẩn bị. “Tôi và gia đình mong chờ tới tối để hoà chung không khí này với cả nước”, Thảo nói.

Cuốn Cuộc phiêu lưu của Karik và Valia là cuốn truyện yêu thích của cả nhà Thảo, gia đình bạn đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Gia đình chị Phạm Thị Đào (40 tuổi, Cầu Giấy) cũng mang theo sách để đọc trong lúc chờ đợi. Chị Đào cho biết gia đình đã chờ đợi từ sáng sớm, thời tiết nóng và chờ đợi lâu khiến gia đình thấm mệt. Trong lúc ngồi chờ, ba bé mang sách Nguyễn Nhật Ánh và truyện tranh ra đọc.

“Tôi khuyến khích các bé đọc sách trong lúc chờ đợi, vừa giải trí lại tích luỹ thêm cái hay. Dù thời gian chờ đợi khá lâu, tôi và gia đình vẫn quyết tâm đi tới đây bằng được, để các cháu cảm nhận được không khí lịch sử rất ý nghĩa những ngày này”, chị Đào chia sẻ.

Tại Đinh Lễ, ở các hiệu sách Lâm, hiệu sách Ngân Nga, một số phụ huynh tranh thủ đưa con đi mua sách và dụng cụ học tập trong lúc chờ đợi. Minh Châu (11 tuổi), được bố đưa đi mua sách tại tiệm sách Ngân Nga. Đây là lần đầu Minh Châu được đi sự kiện lớn như vậy nên em rất háo hức. Dù 18h tối phải đi học nhưng bố mẹ vẫn đưa Châu tới khu vực Bờ Hồ để hòa chung không khí với người dân.

Trong dịp lễ lớn, các đầu sách lịch sử cũng bán chạy hơn thường ngày. Các sách về ngày Cách mạng Tháng Tám, Lễ Tuyên ngôn Độc lập, Tấm gương Hồ Chí Minh... được độc giả săn đón. Cuốn sách Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai cũng được nhiều người hỏi mua khi bộ phim đang gây sốt tại phòng vé. Nhiều tiệm sách không còn Mưa đỏ để bán.

Gia đình anh Thanh Tùng (40 tuổi, Quốc Oai) lại vô tình gặp đoàn người chờ đợi diễu binh trong khi đi mua sách. Anh Tùng cho biết, trái với nhiều người mua sách, anh thường tham khảo sách trên sàn thương mại điện tử rồi đích thân tới Đinh Lễ mua sách, vừa chọn vừa cảm nhận không gian phố sách, vừa đưa bé đi chơi.

"Tôi đưa gia đình đi mua sách, vô tình thấy người dân chờ đợi ở đây đông quá mới biết hôm nay có duyệt binh. Ấn tượng trước không khí náo nức của người dân, tôi và gia đình quyết định ở lại để chờ đoàn duyệt binh đi qua, và chắc chắn sẽ đi tiếp những buổi tổng duyệt sau", anh Tùng chia sẻ.

Ghi nhận tại Bờ Hồ, thời tiết buổi sáng nóng bức, tới trưa trời chuyển mưa giông đột ngột khiến nhiều người dân không kịp ứng phó. Các gia đình thường đi theo đoàn 5-6 người, có gia đình đi theo tốp tới 20 người. Mỗi gia đình “chia nhiệm vụ”, thay phiên nhau giữ chỗ, để những người còn lại đi dạo xung quanh, mua đồ ăn, nghỉ ngơi…

Dù thời tiết thất thường, người dân vẫn “bám trụ”, quyết tâm xem các đoàn duyệt binh tối nay.