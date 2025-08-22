Khách bỏ quên túi xách có 330 triệu đồng ở sân bay Nội Bài

Chiếc túi xách bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài có chứa 65 triệu đồng, 10.000 USD cùng điện thoại và giấy tờ các nhân...

Hành khách nhận lại tài sản bỏ quên ở sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Trong ca làm việc ngày 21/8, khi đang dọn dẹp nhà vệ sinh khu vực cách ly nội địa đến Nhà ga hành khách T1 Nội Bài, chị Lê Thị Thìn, một nữ nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH Hoàn Mỹ đã phát hiện một chiếc túi xách tay màu nâu đen bị bỏ lại.

Chị Thìn đã không mở ra xem mà ngay lập tức báo cho lực lượng An ninh hàng không gần nhất. Chiếc túi sau đó được kiểm tra dưới sự giám sát của các bên.

Bên trong bao gồm một chiếc máy tính xách tay, điện thoại Samsung, ví da, giấy tờ cá nhân mang tên hành khách Đ.V.Đ.

Đáng nói, chiếc ví còn có một khoản tiền mặt gần 65 triệu đồng và 10.000 USD . Tổng giá trị tương đương hơn 329 triệu đồng.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài sau đó đã liên hệ được với hành khách Đ.V.Đ để trả lại chiếc túi xách bị bỏ quên.

Anh Đ.V.Đ chia sẻ: “Tôi là hành khách trên chuyến bay từ Đà Lạt đến Nội Bài, do vội vàng nên đã bỏ quên chiếc túi quan trọng. Thật may mắn tôi được anh em an ninh hỗ trợ tận tình, tôi rất trân trọng cảm ơn lực lượng an ninh và cô Thìn”.

Trước đó, nhiều hành khách để quên tài sản có giá trị như trang sức, điện thoại, tiền mặt... đều được các lực lượng liên quan tại sân bay Nội Bài hỗ trợ tìm lại.

Theo thống kê, trong năm 2024, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện và trực tiếp bàn giao cho 383 hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay.

Cũng trong năm 2024, lực lượng này đã phối hợp các đơn vị liên quan truy tìm 108 trường hợp “cầm nhầm” đồ của hành khách. Trong đó, 82 trường hợp được phát hiện ngay tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý xách tay; 9 trường hợp khác tại khu vực hạn chế và 17 trường hợp tại khu vực công cộng nhà ga hành khách.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, sắp tới giai đoạn cao điểm lễ 2/9, hành khách qua sân bay rất đông, do đó để tránh thất lạc tài sản, hành khách chú ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi sân bay.

Nếu không may bị thất lạc, trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ đến hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài.

Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách cần liên hệ Phòng hành lý thất lạc sân bay Nội Bài hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.