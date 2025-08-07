Khách ăn bún, phở vẫn phải 'gánh' thuế cho chủ quán ăn

Một quán ăn ở Hà Nội cộng trực tiếp thuế khoán vào hóa đơn của khách hàng, với mức 10% trên tổng giá trị đồ ăn, thức uống.

Ngày 3/8, sau bữa ăn tại một cửa hàng ở phường Kim Liên, Hà Nội, chị C.P.N. nhận được hóa đơn thanh toán có "tiền phí" ghi rõ là thuế khoán, tương ứng 10% giá trị bữa ăn, tức 26.800 đồng.

Cuối hóa đơn còn ghi chú: "Quán ăn thu thuế khoán 10% theo quy định thuế".

Theo chị N., từ trước đến nay các hộ kinh doanh không kê khai doanh thu đều phải nộp thuế khoán. Do đó, chị bức xúc khi khoản thuế khoán đáng lẽ thuộc nghĩa vụ của hộ kinh doanh lại được "đẩy" cho người tiêu dùng chi trả một cách công khai.

"Số tiền không đáng bao nhiêu nhưng lý do gì mà khách hàng đi ăn lại phải đóng thuế khoán 10% cho cửa hàng", chị N. đặt câu hỏi.

Cửa hàng tính thêm tiền phí (thuế khoán) ở mức 10% vào hóa đơn của chị C.P.N. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về vấn đề này, bà Hà Vân - Cố vấn Tài chính của CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT - cho biết thuế khoán là loại thuế mà hộ kinh doanh nộp trực tiếp cho Nhà nước, dựa trên doanh thu dự kiến hàng tháng theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Khoản thuế này gồm 2 phần: Thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Bà Vân khẳng định khách hàng không phải trả thuế khoán vì đó là nghĩa vụ của người kinh doanh. Đây không phải là loại thuế mà khách hàng phải trả thêm như thuế VAT.

Nếu cửa hàng cộng thêm khoản này vào giá sản phẩm, dịch vụ, bà khuyến nghị nên ghi: "Giá trên đã bao gồm thuế khoán (GTGT & TNCN) theo quy định dành cho hộ kinh doanh cá thể. Đây không phải là hóa đơn tài chính VAT".

Trong trường hợp quán muốn ghi rõ phần thuế, nên ghi dưới dạng chú thích kèm theo giải thích rõ ràng, không được thể hiện như thuế VAT chính thức, nhằm tránh gây hiểu nhầm hoặc bị xem là hành vi thu sai quy định.

Bà Vân cho biết theo khoản 1 và 3, Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch về giá và các điều kiện giao dịch.

Nếu cách ghi "thuế khoán 10%" khiến khách hiểu nhầm là thuế VAT hoặc thu thêm tiền không rõ lý do, đây có thể bị xem là vi phạm quyền được thông tin rõ ràng, và khách có quyền khiếu nại tới Chi cục Quản lý thị trường hoặc cơ quan thuế.