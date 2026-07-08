Khác biệt thẻ phạt của Argentina tạo tranh cãi

Một thống kê liên quan đến công tác trọng tài tại World Cup 2026 đang trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Khác biệt thẻ phạt của Argentina tại World Cup 2026 tạo tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu về số lần phạm lỗi cần thiết để nhận một thẻ vàng của các đội tuyển góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026 cho thấy sự chênh lệch lớn, làm dấy lên những câu hỏi về cách điều hành của các trọng tài.

Theo thống kê, tuyển Anh bị rút thẻ vàng với tần suất cao nhất. Trung bình, "Tam sư" chỉ cần thực hiện 7 pha phạm lỗi là phải nhận một thẻ vàng. Xếp sau là Morocco với trung bình 9,8 pha phạm lỗi cho mỗi thẻ vàng, tiếp đến là Bỉ (10 lần), Thụy Sĩ (11,5 lần), Pháp (12,2 lần) và Na Uy (13,6 lần).

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha và đặc biệt là Argentina lại sở hữu tỷ lệ thấp hơn đáng kể. Đội tuyển Tây Ban Nha trung bình phải phạm 17,5 lỗi mới nhận một thẻ vàng, trong khi Argentina là đội có tỷ lệ thấp nhất với 22 pha phạm lỗi mới bị cảnh cáo một lần.

Trọng tài đang nhẹ tay với tuyển Argentina? Ảnh: Reuters.

Khoảng cách giữa các đội là rất đáng chú ý. Nếu như tuyển Anh thường xuyên bị xử phạt chỉ sau vài tình huống phạm lỗi, thì Argentina phải thực hiện số lỗi nhiều gấp hơn ba lần mới nhận số thẻ vàng tương đương. Điều này khiến nhiều cổ động viên đặt dấu hỏi về sự thống nhất trong việc áp dụng luật giữa các trận đấu cũng như cách đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng pha phạm lỗi.

Dĩ nhiên, số liệu thống kê không thể phản ánh đầy đủ bản chất của mỗi tình huống trên sân. Quyết định rút thẻ còn phụ thuộc vào tính chất pha bóng, mức độ nguy hiểm, ý đồ của cầu thủ và diễn biến cụ thể của trận đấu.

Tuy nhiên, sự khác biệt quá lớn về tỷ lệ nhận thẻ giữa các đội tuyển vẫn đủ để tạo nên làn sóng tranh luận, khi nhiều người cho rằng các trọng tài cần duy trì một tiêu chuẩn nhất quán hơn trong suốt giải đấu.

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