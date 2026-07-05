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Khác biệt khó tin giữa tuyển Pháp và Paraguay
- Chủ nhật, 5/7/2026 07:00 (GMT+7)
- 40 phút trước
Kylian Mbappe là cầu thủ được định giá cao nhất tuyển Pháp với con số 180 triệu euro. Mức này còn cao hơn toàn bộ đội hình Paraguay cộng lại.
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Giá trị tuyển Pháp gấp 9,9 lần Paraguay
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Mbappe so với cầu thủ rẻ nhất Paraguay
18/26
Số cầu thủ Pháp đắt hơn Ngôi sao số một Paraguay
#19
Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Paraguay nếu khoác áo tuyển Pháp
Cầu thủ đắt giá nhất
180
triệu EUR
Kylian Mbappe
Cầu thủ rẻ nhất
0,1
triệu EUR
Roberto Fernandez
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
11 cầu thủ Paraguay125 triệu EUR
Bấm để xem giá trị 11 người
Pháp · triệu EUR
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Paraguay · triệu EUR
Nguồn: Transfermarkt.
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Pháp
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