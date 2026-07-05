Có gì bên trong chiếc hộp 400 kg, sắp chôn chặt 250 năm của Mỹ

Nước Mỹ sẽ chôn một viên nang thời gian chứa hiện vật từ 50 bang và chính phủ liên bang, chỉ mở lại sau 250 năm vào dịp kỷ niệm 500 năm lập quốc.

Hộp thời gian America250 (bên trái) trưng bày tại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia. Ảnh: NIST.

Ngày 4/7, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập, một "viên nang thời gian" được chôn sâu khoảng 4,6 m dưới lòng đất. Địa điểm được chọn tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Những hiện vật được lựa chọn phản ánh nhiều khía cạnh của nước Mỹ đương đại. Bên trong viên nang có sự đóng góp từ 3 nhánh của chính quyền liên bang gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp. Ngoài ra còn có các chương trình, sự kiện thuộc dự án America250, cùng hiện vật do toàn bộ 50 bang, 5 vùng lãnh thổ của Mỹ và Đặc khu Columbia gửi tới.

Mỗi địa phương được quyền tự quyết định hiện vật đại diện cho mình, miễn đáp ứng các yêu cầu về bảo quản lâu dài. Ban tổ chức cho biết những vật liệu dễ phân hủy hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến các hiện vật khác sẽ không được đưa vào viên nang.

Bang Georgia là một trong những địa phương đã công bố những vật phẩm được lựa chọn. Chúng bao gồm hai đồng xu lưu niệm của căn cứ quân sự Fort Moore, một huy chương nổi của giải golf The Masters Tournament tại Augusta và bản lưu ca khúc quảng cáo nổi tiếng do The Coca-Cola Company đóng góp.

Theo CBS News, viên nang chỉ được mở sau đúng 250 năm, vào ngày 4/7/2276, khi nước Mỹ tròn 500 năm thành lập. Đây được xem như một thông điệp gửi đến các thế hệ tương lai, ghi lại bức tranh về đất nước ở thời điểm đánh dấu cột mốc một phần tư thiên niên kỷ.

Ý tưởng này được quy định trong đạo luật do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2016, thành lập Ủy ban America250. Đây là tổ chức phi đảng phái chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Một trong những nhiệm vụ của ủy ban là xây dựng một viên nang thời gian để lưu giữ những hiện vật tiêu biểu của nước Mỹ. Sau đó, những người phụ trách sẽ chôn tại Philadelphia, nơi bản Tuyên ngôn Độc lập được thông qua vào năm 1776.

Sau nhiều năm chuẩn bị, viên nang hình trụ nặng khoảng 408 kg đã được niêm phong hoàn tất vào tháng 6. Các chuyên gia sử dụng nhiều lớp vật liệu bảo quản nhằm giúp hiện vật bên trong có thể tồn tại trong điều kiện ổn định suốt 250 năm trước khi được mở.

Không gian bên trong viên nang được chia thành nhiều ngăn riêng. Phần lớn hiện vật được đặt trong các hộp lưu trữ đạt tiêu chuẩn bảo tồn, trong khi các tài liệu giấy được bảo quản trong một khoang độc lập nhằm hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt độ và yếu tố môi trường theo thời gian.

Theo các nhà tổ chức, mục tiêu của dự án hướng đến lưu giữ những dấu ấn phản ánh cách người Mỹ sinh sống, làm việc, sáng tạo và nhìn nhận về đất nước mình ở thời điểm năm 2026.

Việc chôn viên nang thời gian cũng tiếp nối truyền thống lâu đời tại Mỹ. Trước đây, nước này từng tạo ra nhiều viên nang nhân các cột mốc lịch sử quan trọng, trong đó có "Century Safe" được niêm phong vào năm 1876 và mở đúng 100 năm sau, hay viên nang được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 200 năm lập quốc, dự kiến mở vào năm 2076.