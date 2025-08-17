Khác biệt giúp sản phẩm quen thuộc ghi điểm giữa 'ma trận' đồ uống

Giữa hàng nghìn sản phẩm cùng loại, nếu muốn được người tiêu dùng chú ý, mặt hàng của bạn phải có sự khác biệt. Những ưu điểm vượt trội sẽ khiến nó giành lợi thế trên thị trường.

Người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn trên thị trường đồ uống đa dạng. Ảnh minh họa: V.E.

Nếu bạn muốn cung cấp giá trị độc đáo cho người tiêu dùng, thì giá trị ấy của bạn phải thực tế hơn đối thủ cạnh tranh. Có lẽ, sẽ có người hỏi, đối với người tiêu dùng, giá trị thế nào mới là độc đáo nhất? Thực tế, chúng ta không thể có câu trả lời cho câu hỏi trên. Trong thị trường coi trọng vật chất này, giá trị cung cấp cho người tiêu dùng mà bạn có thể nghĩ tới, có thể đã xuất hiện từ lâu rồi.

Doanh nghiệp có thể tìm thấy mọi đáp án liên quan đến vấn đề về người tiêu dùng trên thị trường. Giá trị "độc nhất vô nhị" không tự dưng xuất hiện, mà phải tìm kiếm. Phát hiện nhu cầu tiềm tàng của người tiêu dùng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá một doanh nghiệp có đủ ưu tú hay không.

Doanh nghiệp có tinh thần sáng tạo sẽ có sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người tiêu dùng, nhìn thấu tâm lý của người tiêu dùng. Ví dụ, Home Inn (Homeinns Co., Ltd) đã sớm hiểu người tiêu dùng hi vọng được ở trong khách sạn vừa chất lượng vừa giá rẻ, nên đã xây dựng chuỗi khách sạn theo mô hình kinh tế, dùng khẩu hiệu "Nhà của người xa nhà" cùng chiến lược giá rẻ để bứt phá trong cạnh tranh khốc liệt, tạo ra một vùng trời đất thuộc về riêng mình.

Hay ví dụ như, Công ty Youpon (Jiaxing Youpon Integrated Wall Co., Ltd.) thành lập sau khi ông chủ vô tình nghe thấy lời phàn nàn của người tiêu dùng về trần nhà trong một chuyến công tác. Vị chủ doanh nghiệp này đã nảy ra ý tưởng về dòng sản phẩm trần nhà kiểu tích hợp. Cứ như vậy, Công ty Trần nhà tích hợp Youpon đã trở thành người dẫn đầu trong ngành.

Home Inn và Công ty trần tích hợp Youpon sở dĩ có thể thành công, là bởi họ đã căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng, hoàn thiện và điều chỉnh lại sản phẩm và dịch vụ, từ đó đánh bại đối thủ cạnh tranh cùng ngành trên thị trường, cung cấp giá trị độc đáo cho người tiêu dùng tiềm năng.

Trong thị trường đồng nhất, doanh nghiệp phải học cách sáng tạo, cách tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, và phải dám khác biệt. Khác biệt là như thế nào? Ví dụ, khi mọi người đều cho rằng việc ứng dụng thương mại điện tử trong du lịch rất hay và nỗ lực đi theo hướng này, thì bạn nên khác biệt với người khác, phải dám sáng tạo, xây dựng điểm đặc sắc của riêng mình.

Khác biệt, có thể là hữu hình, cũng có thể là vô hình, còn có thể là sự kêu gọi về mặt tình cảm. Phải xem chúng ta hiểu về nó như thế nào. Ví dụ, cùng là may âu phục, doanh nghiệp có thể đầu tư công sức về phần thiết kế, có thể sử dụng chất vải khác nhau, còn có thể cung cấp thể nghiệm tiêu dùng khác biệt cho người tiêu dùng về mặt tình cảm.

Hay trong lĩnh vực nước uống, khi mọi doanh nghiệp đều sản xuất nước uống tinh khiết, Công ty Nongfu Spring của Trung Quốc đã trở nên nổi bật khi tung ra thị trường loại nước có "vị ngọt nhẹ". Hãng nước uống Robust (Guangdong Robust Corp) cũng được đông đảo người tiêu dùng nhớ đến với công nghệ 27 tầng lọc nước.

Chỉ có phát huy tính độc đáo của sản phẩm, mới có thể thoát khỏi vũng bùn của trận chiến giá cả, mới có thể khiến người tiêu dùng quan tâm đến giá trị của bạn hơn, chứ không phải là giá cả.