Khác biệt của Quả bóng Vàng 2025

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay là lần đầu tiên Ballon d’Or áp dụng mô hình cân bằng số lượng giải thưởng dành cho nam và nữ. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới trong bóng đá hiện đại.

Mọi danh hiệu danh giá đều có phiên bản cho cả hai giới gồm Quả bóng Vàng cho cầu thủ hay nhật, giải Kopa cho tài năng trẻ dưới 21 tuổi, Yashin cho thủ môn hay nhất, Gerd Muller dành cho vua phá lưới, cùng giải Johan Cruyff cho HLV xuất sắc. Không chỉ vậy, giải Câu lạc bộ xuất sắc và Giải Socrates về hoạt động xã hội cũng được trao cho cả đội nam và nữ.

Sự thay đổi này ghi nhận tính công bằng thành tích giữa bóng đá nam và nữ và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trên toàn thế giới, một xu hướng tất yếu của bóng đá thời đại mới.

Ban tổ chức sẽ công bố danh sách đề cử vào đầu tháng 8, mở màn cho những tranh luận sôi nổi của người hâm mộ toàn cầu, khi các ngôi sao hàng đầu và tài năng trẻ từ các giải đấu lớn nhất thế giới bước vào cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý.

Hiện tại, Lamine Yamal và Ousmane Dembele được coi là 2 ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng năm nay. Nếu giúp PSG vô địch Champions League, Dembele khả năng cao được xướng tên.

