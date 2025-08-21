Khả năng Trung Quốc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine

Bên cạnh việc tuyên bố Liên bang Nga phải tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán quốc tế nào về an ninh của Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng Trung Quốc nên nằm trong số những quốc gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Guardian của Anh cho biết, vào hôm 20/8, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov nói rằng Moskva phải có mặt trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Phát biểu trong chuyến công tác tại Jordan, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Thảo luận nghiêm túc về các bảo đảm an ninh (cho Ukraine) mà không có Liên bang Nga là một con đường cụt”.

Ông Lavrov cũng cho biết Trung Quốc nên nằm trong số những quốc gia bảo đảm an ninh cho Ukraine, làm sống lại một đề xuất lần đầu được các nhà đàm phán Liên bang Nga đưa ra trong các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ mùa xuân năm 2022.

Theo The Guardian, các nhà lãnh đạo châu Âu gần đây đã bắt đầu xem xét các bảo đảm an ninh hậu xung đột cho Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết giúp bảo vệ đất nước này theo bất kỳ thỏa thuận nào nhằm kết thúc xung đột Nga-Ukraine.

Các quan chức Liên bang Nga nhiều lần tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận việc triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine, vốn là một trong những hình thức bảo đảm an ninh đang được thảo luận.

Kyiv có khả năng sẽ hoài nghi trước bất kỳ triển vọng nào để Trung Quốc – quốc gia mà Kyiv cho rằng đã ủng hộ Liên bang Nga trong xung đột Ukraine – trở thành một bên bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov tránh trực tiếp nhắc đến khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho thấy Điện Kremlin có kế hoạch trì hoãn việc chuẩn bị cụ thể cho một cuộc gặp.

Tổng thống Trump tuần này tuyên bố ông đã “bắt đầu sắp xếp” cho cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Ukraine kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Trump nói thêm rằng ông đã thiết lập một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky, giải thích: “Tôi nghĩ rằng trước tiên nên để họ gặp nhau”.

Theo The Guardian, mở các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Zelensky sẽ đi ngược lại câu chuyện mà ông Putin xây dựng từ năm 2022 với việc mô tả Tổng thống Ukraine là một nhân vật bất hợp pháp.

Nhưng lời hứa về một cuộc gặp mà ông Trump đưa ra đặt ông Putin vào thế khó: từ chối sẽ gây căng thẳng với Tổng thống Mỹ, trong khi đồng ý sẽ nâng ông Zelensky lên vị thế ngang hàng và buộc ông Putin phải đối mặt với một đối thủ khéo léo trước truyền thông, sẵn sàng gặp gần như không điều kiện tiên quyết.

Theo The Guardian, Moskva cho đến nay chưa có dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy.

Vào hôm 20/8, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa hai nhà lãnh đạo sẽ cần được sắp xếp “hết sức cẩn trọng”.

Tuy nhiên, như thường lệ, Moskva vẫn tránh đóng hoàn toàn cánh cửa, ngầm gợi ý rằng một cuộc gặp Putin–Zelensky có thể diễn ra, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào rằng nó thực sự đang ở gần.

Tới nay, một số quốc gia đã đề nghị tổ chức cuộc gặp này, bao gồm Vatican, Thụy Sĩ và Hungary.

Về phía Mỹ, kênh RT của Liên bang Nga tối 19/8, theo giờ địa phương, cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vlolodymyr Zelensky như là “giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình”.

Phát biểu với các phóng viên, bà Leavitt cho biết: “Trước chiến thắng áp đảo của Tổng thống Trump hồi tháng 11 năm ngoái, không có hồi kết nào trong tầm mắt cho cuộc đổ máu này. Nhưng giờ đây, có lẽ cuối cùng đã xuất hiện ánh sáng cuối đường hầm và một cơ hội cho hòa bình lâu dài”.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska ngày 15/8 đã “rất hiệu quả, với nhiều điểm mấu chốt đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí” và điều này đã “mở ra cánh cửa” cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán.