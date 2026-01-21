Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự báo thời tiết 21/1: Kết thúc chuỗi ngày nắng ấm, miền Bắc rét đậm

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:41 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Dự báo thời tiết 21/1, sau chuỗi ngày nắng ấm, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét đậm diện rộng.

Thoi tiet hom nay 21/1 anh 1

Dự báo thời tiết ngày 21/1, miền Bắc rét đậm diện rộng. Ảnh minh họa: Viên Minh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/1

Ngày 21/1, không khí lạnh sau khi ảnh hưởng Đông Bắc Bộ tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn ở Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày và đêm 21/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa rải rác. Từ 21-22/1, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 21/1 đến khoảng 23/1, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, khu vực Bắc Trung Bộ 13- 16°C.

Ngày và đêm 21/1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết Hà Nội có mưa. Từ 21-23/1, khu vực này rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-14°C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17°C.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/1

TP. Hà Nội mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C, khu Tây Bắc có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21°C, phía Nam 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Trong đó, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta gây rét diện rộng, đồng thời nhận định thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội.

41:2478 hôm qua

Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động được nghỉ 9 ngày từ 14-22/2/2026, cơ quan khí tượng có những nhận định ban đầu về tình hình không khí lạnh dịp tháng 2.

16:23 17/1/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-21-1-ket-thuc-chuoi-ngay-nang-am-mien-bac-chuyen-ret-dam-ar999342.html

Nguyễn Huệ/VTC News

Thời tiết hôm nay 21/1 Dự báo thời tiết Thời tiết hôm nay Thời tiết 21/1 Hà Nội rét đậm Miền Bắc rét đậm

    Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

    Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

    31 phút trước 06:47 21/1/2026

    0

    Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.

