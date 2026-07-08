Kết quả xác minh cụm 43 điểm 10 môn Toán ở Lào Cai

Sở GD&ĐT Lào Cai khẳng định hơn 40 điểm 10 môn Toán phản ánh đúng năng lực thí sinh, nhiều em đã đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu.

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Lào Cai. Ảnh: NTCC.

Ngày 8/7, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, cho biết ngay sau khi xuất hiện các thông tin nghi vấn về kết quả thi môn Toán trên mạng xã hội, đơn vị đã chủ động kiểm tra, xác minh.

Theo ông Chung, việc rà soát được thực hiện ở tất cả khâu, từ công tác coi thi, hồ sơ tại điểm thi, phân tích phổ điểm đến đối chiếu kết quả thi với học bạ và thành tích học tập của thí sinh trong 3 năm THPT.

Qua rà soát, hơn 40 bài thi đạt điểm 10 môn Toán đều thuộc học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành. Kết quả bước đầu cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

100% học sinh đạt điểm tuyệt đối đều có học lực xuất sắc, điểm tổng kết môn Toán ở mức rất cao; nhiều em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đã đạt các giải thưởng cao.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định trong hơn 40 thí sinh đạt điểm 10, có 18 em đã đủ điều kiện được tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu nên không cần sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Liên quan đến việc biểu đồ phổ điểm xuất hiện một cụm điểm cao tập trung, ông Chung lý giải nguyên nhân xuất phát từ việc phần mềm của Bộ GD&ĐT đánh số báo danh tự động.

Theo đó, dải số báo danh của học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được xếp liền kề với dải số của nhiều trường khu vực nông thôn, dẫn tới khi phân tích dữ liệu theo số báo danh xuất hiện một nhóm điểm cao tập trung. Đây là hiện tượng kỹ thuật bình thường, không phản ánh sai lệch kết quả thi.

Lãnh đạo sở cũng cho biết điểm 10 môn Toán chỉ tập trung ở các lớp chuyên khối Khoa học tự nhiên như Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học; không xuất hiện tình trạng điểm cao dàn trải ở các lớp chuyên Khoa học xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện phản ảnh một dải số báo danh liền mạch gồm 336 thí sinh tại tỉnh Lào Cai có mật độ điểm Toán cao đột biến. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 60 điểm 10 môn Toán nhưng có đến 41 điểm nằm trong cụm thí sinh này.