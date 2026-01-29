Kết quả vụ Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ kiện

Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey đâm đơn kiện, đòi bồi thường tổng số tiền 850 triệu đồng.

Tối 29/1, Noo Phước Thịnh thông báo thắng kiện trong vụ việc liên quan đến nhạc sĩ Zack Hemsey.

Phía nam ca sĩ cho biết: “Vào 20/1, Toà án Nhân dân TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nhạc sĩ Zack Hemsey, khẳng định Noo Phước Thịnh không vi phạm bản quyền và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong vụ việc.

Noo Phước Thịnh thông báo thắng kiện. Ảnh: FBNV.

Trước đó, nhạc sĩ Zack Hemsey khởi kiện với cáo buộc ca khúc Chạm khẽ tim anh một chút thôi sử dụng trái phép bản ghi âm The Way. Qua quá trình xét xử, Tòa xác định Noo Phước Thịnh không có hành vi xâm phạm quyền tác giả hay quyền liên quan. Phán quyết này làm rõ sự minh bạch và đúng đắn trong hoạt động nghệ thuật của Noo Phước Thịnh”.

Trong phiên tòa sơ thẩm mới diễn ra của Tòa án Nhân dân TP.HCM, phía Noo Phước Thịnh cho biết nam ca sĩ được ông Lê Tuấn Khanh mời tham gia dự án Chạm khẽ tim anh một chút thôi với tư cách diễn viên và ca sĩ hát chính trong MV. Tòa xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu MV và kênh Youtube có tên Noo Phước Thịnh.

Nguyên đơn là ông Zack Hemsey chỉ khởi kiện Noo Phước Thịnh để yêu cầu bồi thường do hành vi xâm phạm quyền tác giả. Ông Zack Hemsey cũng không cung cấp được chứng cứ cho thấy ca sĩ Noo Phước Thịnh là chủ sở hữu MV và kênh Youtube này. Do đó, Noo Phước Thịnh được xác định không xâm phạm quyền tác giả của nguyên đơn đối với tác phẩm, bản ghi âm The Way.

Năm 2018, nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey gửi đơn khởi kiện Noo Phước Thịnh tới Toà án Nhân dân TP.HCM vì vi phạm bản quyền. Phía nguyên đơn, tức Zack Hemsey cho biết MV Chạm kẽ tim anh một chút thôi được phát hành vào 10/2017 của Noo Phước Thịnh có sử dụng một phần của ca khúc The Way để làm nhạc nền cho phân đoạn từ phút 6:05-7:30.

The Way được phát hành năm 2011 và thuộc quyền sở hữu của Zack Hemsey. Theo người này, khi sử dụng ca khúc, Noo Phước Thịnh chưa hề xin phép và có được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Nhạc sĩ người Mỹ đã đâm đơn kiện và yêu cầu Noo Phước Thịnh xóa bản MV có sử dụng đoạn nhạc The Way khỏi mọi phương tiện truyền thông. Zack Hemsey cũng đòi phía ca sĩ Việt Nam bồi thường tổng số tiền 850 triệu đồng bao gồm tiền thiệt hại vật chất, tinh thần và chi phí thuê luật sư.