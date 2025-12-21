Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Villarreal vs Barcelona

  • Chủ nhật, 21/12/2025 21:00 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Dù được chơi trên "thánh địa" El Madrigal, Villarreal khó cản một Barca đang thi đấu hưng phấn.

Rashford và các đồng đội gặp đối thủ khó.


Giới thiệu trận đấu:

  • Với 43 điểm, Barca đang xếp thứ nhất khi hơn Real 4 điểm. Trong khi đó, Villarreal có 35 điểm và xếp thứ ba ngay sau hai đội bóng trên.

Lực lượng:

  • Villarreal vắng Willy Kambwala (gân khoeo), Logan Costa (đầu gối), Pau Cabanes (đầu gối), Ramon Terrats (gân khoeo), Thomas Partey (cơ bắp), Gerard Moreno (cơ bắp), Santiago Mourinho (cơ bắp), Pape Gueye (AFCON) và Ilias Akhomach (AFCON) bên phía đội chủ nhà cũng sẽ vắng mặt.
  • Về phía Barca, Pedri đang gặp vấn đề thể lực và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.
  • Gavi (chấn thương đầu gối), Ronald Araujo (lý do cá nhân), Dani Olmo (chấn thương vai) cũng vắng mặt.

Thống kê đáng chú ý

  • Barca thắng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận thắng liên tiếp tại La Liga, đánh bại Elche, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Alaves, Atletico Madrid, Real Betis và Osasuna.
  • Hansi Flick và các học trò có 14 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua sau 17 trận đấu tại giải VĐQG mùa này.
  • Villarreal thắng 6 trận liên tiếp gần nhất tại La Liga, nhưng thua hai trận gần nhất ở Champions League và cúp nhà Vua Tây Ban Nha.
  • Villarreal sở hữu hàng thủ tốt nhất La Liga mùa này, chỉ để thủng lưới 13 lần.
  • Villarreal thắng 2 trong 3 trận đấu gần nhất tại La Liga trước Barca, nhưng họ chưa từng đánh bại đội bóng xứ Catalonia trên sân nhà kể từ tháng 10/2007.
