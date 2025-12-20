Kết quả Newcastle vs Chelsea

Lúc 19h30 ngày 20/12, Chelsea hành quân đến sân Newcastle thuộc vòng 17 Premier League.

Thống kê trước giờ bóng lăn:

Trong 13 lần gần nhất làm khách trên sân Newcastle, Chelsea chỉ thắng 3 trận nhưng thua tới 9. St James’ Park từ lâu trở thành hiểm địa thực sự với "The Blues".

Newcastle trải qua 9 trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Đây có thể là điểm yếu để Chelsea khai thác, đặc biệt khi đội bóng thành London thường thể hiện bản lĩnh tốt ở các trận cầu lớn.

Dù chơi không ổn định trên sân khách, Newcastle lại là một tập thể hoàn toàn khác khi trở về St James’ Park. Giữa tuần qua, họ đánh bại Fulham ở Cúp Liên đoàn và tính rộng hơn, "Chích chòe" bất bại 9 trận sân nhà gần nhất, trong đó thắng tới 8.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Newcastle. Trong hai lần gần nhất tiếp đón Chelsea, đội chủ sân St James’ Park đều giành chiến thắng 2-0.

St James’ Park thực sự là điểm tựa vững chắc của Newcastle mùa này, khi họ giành tới 72,7% tổng số điểm tại đây.

Newcastle bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau khi giành vé vào bán kết EFL Cup. Tuy nhiên, tại Premier League, đoàn quân của Eddie Howe vẫn thiếu ổn định, vừa để thua Sunderland và rơi xuống vị trí thứ 12.

Ở chiều ngược lại, Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca đang duy trì phong độ ấn tượng. The Blues đứng vững trong top 4, sở hữu hàng công mạnh thứ tư giải đấu với 27 bàn thắng và là đội giữ sạch lưới nhiều nhất, với 8 trận không thủng lưới.

Lực lượng:

Newcastle đang lâm vào “cơn bão” chấn thương nơi hàng thủ khi hàng loạt trụ cột lần lượt ngã xuống, gồm Trippier, Botman, Burn, Pope và mới nhất là Livramento. Khả năng ra sân của Lewis Hall cũng còn bỏ ngỏ, khiến bài toán nhân sự phía sau trở nên đặc biệt nan giải.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng gặp tổn thất khi vắng mặt tài năng trẻ Estevao cùng Mudryk do án treo giò. Tuy nhiên, đội bóng thành London đón tin vui lớn với sự trở lại đúng lúc của Moises Caicedo – nhân tố then chốt nơi tuyến giữa sau khi mãn hạn cấm thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.