Kết quả điều tra khiến bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rúng động

Vụ bê bối cá cược ở Thổ Nhĩ Kỳ có diễn biến mới khi một Chủ tịch câu lạc bộ bị bắt tạm giam.

Nhiều trọng tài dính vào bê bối cá cược ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục rúng động sau khi một tòa án tại Istanbul ra lệnh tạm giam Murat Ozkaya, Chủ tịch CLB Eyupspor, cùng bảy trọng tài bị cáo buộc “gây ảnh hưởng kết quả các trận đấu”. Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng về scandal cá cược đang diễn ra tại Super Lig, giải đấu cao nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới thời Chủ tịch Ozkaya, Eyupspor thăng hạng lên Hạng Nhì, ký hợp đồng với danh thủ Arda Turan vào năm 2023 và ngay mùa hè sau đó thăng hạng lên Super Lig lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Ngoài những người bị tạm giam, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) chuyển hồ sơ 1.204 cầu thủ tới Ủy ban kỷ luật để xử lý về việc tham gia cá cược. Trong số này, 27 cầu thủ đang thi đấu ở Super Lig, gồm hai cầu thủ của Galatasaray, hai cầu thủ của Besiktas và một cầu thủ của Trabzonspor. Ngoài ra, 77 cầu thủ khác thi đấu tại giải Hạng Nhì cũng bị đưa vào diện điều tra.

Đồng đội của Victor Osimhen ở Galatasaray dính bê bối cá cược. Ảnh: Reuters

Một số cầu thủ đang chơi ở các CLB nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong diện điều tra, bao gồm Ersin Destanoglu, Necip Uysal (Besiktas) hay Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı (Galatasaray).

Tính tới nay, 149 trọng tài bị xử phạt và hơn 40 quan chức trận đấu phải từ chức. Công tố viên cũng đề nghị tạm giam 17 trọng tài cùng một nhà báo thể thao, trong khi một số bị cáo khác được tại ngoại nhờ trả tiền bảo lãnh.

Phía TFF cam kết sẽ tiếp tục xóa bỏ nạn cá cược từ gốc rễ. Vụ scandal này còn kéo dài và gây chấn động giới bóng đá nước này trong thời gian tới.

Siêu phẩm móc bóng giữa cơn bão tuyết Trong cơn bão tuyết tại TD Place (Ottawa) hôm 9/11, David Rodriguez ghi 2 bàn giúp Atletico Ottawa thắng Cavalry FC 2-1 và lần đầu đăng quang giải Ngoại hạng Canada.