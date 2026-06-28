Kết quả của Trang Pháp ở chung kết Đạp gió Trung Quốc

Trang Pháp gây tiếc nuối khi không lọt đội hình thành đoàn ở chương trình Đạp gió của Trung Quốc. Tuy nhiên, tiết mục đêm chung kết của cô được khen ngợi.

Tối 27/6, chung kết chương trình Đạp gió tại Trung Quốc chính thức diễn ra. Trang Pháp dù có màn thể hiện ấn tượng trong chung kết lẫn xuyên suốt chương trình đã không thể lọt vào đội hình thành đoàn. Theo đó, 12 nghệ sĩ được thành đoàn gồm Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Di, Đường Nghệ Hân, Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Phạm Vỹ Kỳ, Từ Khiết Nhi và An Kỳ.

Trong đêm chung kết, team Trương Nguyệt giành được tổng điểm cao nhất của vòng 1 và hạng nhì ở vòng 2 nên giành được 3 suất thành đoàn. 3 chị đẹp có điểm vote cao nhất team là Trương Nguyệt, Tiêu Tường, Diệp Nhất Thiến thành công ra mắt.

Trong khi đó, team Tăng Bái Từ hạng nhì vòng 1 và hạng nhất vòng 2 nên cũng giành được 3 suất thành đoàn. Ba suất đó thuộc về Tăng Bái Từ, Lý Tâm Khiết, An Kỳ. 6 vị trí thành đoàn còn lại dựa theo kết quả bình chọn từ khán giả.

Hiện, khán giả tranh cãi việc Trần Dao không lọt top thành đoàn. Cô sở hữu lượng fan đông đảo và luôn để lại màn thể hiện thành công nhưng lại không giành vị trí cao ở đêm chung kết.

Hình ảnh Trang Pháp ở chương trình Đạp gió. Ảnh: FBNV.

Về phần Trang Pháp, việc cô chỉ giữ hạng 19 trong đêm chung kết cũng gây tiếc nuối. Theo diễn biến chương trình, Trang Pháp cùng các đồng đội gồm Tăng Bái Từ, An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Hám Thanh Tử và Đạm Đạm đã có màn trình diễn ấn tượng trong đêm chung kết, giành 905 điểm. Ở tiết mục Knock Out, Trang Pháp đảm nhận vị trí mở màn. Nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc hồng nổi bật cùng phong cách mạnh mẽ trên sân khấu được thiết kế theo hình tượng một đấu trường.

Trong suốt phần biểu diễn, Trang Pháp gây chú ý với những động tác vũ đạo dứt khoát, khả năng làm chủ sân khấu và thần thái tự tin. Đặc biệt, màn dance break của nữ nghệ sĩ trở thành một trong những điểm nhấn của tiết mục, góp phần đưa phần trình diễn lên cao trào và giúp cả đội đạt 905 điểm

Trước thềm đêm chung kết Đạp gió 2026, Trang Pháp đã có những chia sẻ dài trên trang cá nhân về hành trình tham gia cuộc thi. Cô tiết lộ những áp lực và nỗi sợ bản thân trải qua.

Nữ ca sĩ cho biết, với tư cách là quán quân đầu tiên của phiên bản Việt Nam, cô đến Đạp gió Trung Quốc cùng rất nhiều kỳ vọng từ khán giả. Do đó, nữ ca sĩ mang theo vô vàn áp lực và cả những kỳ vọng nặng nề trên vai.

Theo Trang Pháp, cô ý thức rằng nếu thể hiện tốt, nhiều người sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên vì cô từng làm được trước đây. Ngược lại, nếu không đạt kỳ vọng, cô có thể phải đối mặt với những đánh giá khắt khe hơn, thậm chí ảnh hưởng đến những gì đã gây dựng.

Nữ ca sĩ thừa nhận chỉ khi trực tiếp tham gia chương trình, cô mới nhận ra môi trường thi đấu tại Trung Quốc hoàn toàn khác so với phiên bản Việt Nam.

Trong suốt quá trình ghi hình, Trang Pháp phải liên tục thích nghi với những thử thách mới, học thuộc các ca khúc bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ chỉ trong vòng 3-4 ngày, đồng thời nỗ lực làm mới bản thân để không lặp lại hình ảnh từng xây dựng trước đó.

“Trang đã sợ hãi và rất nhiều nỗi sợ đã biến thành sự thật. Dù có nỗ lực đến nhường nào, đôi khi Trang vẫn cảm giác như mình chưa từng thực sự được nhìn nhận. Cơn ác mộng của Trang đã trở thành hiện thực khi bắt đầu cảm thấy mình đang làm cho những người hâm mộ quê nhà phải thất vọng. Trang cảm thấy bất lực, kiệt sức và tủi thân”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Dẫu vậy, nữ ca sĩ khẳng định có một điều chưa từng thay đổi là tinh thần không bỏ cuộc. Theo Trang Pháp, dù trải qua những ngày buồn bã, mỗi sáng thức dậy cô vẫn tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để hoàn thiện bản thân hơn qua từng vòng thi.

Bước vào đêm chung kết, nữ ca sĩ cho biết cô vẫn giữ nguyên tinh thần cống hiến hết mình, không phải vì thứ hạng mà để chứng minh bản thân sẽ luôn nỗ lực và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Khép lại bài chia sẻ, Trang Pháp cho rằng hành trình tại Đạp gió không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để mỗi nghệ sĩ đối diện với thử thách và vượt qua những nỗi sợ của chính mình.