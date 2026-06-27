Vợ Công Lý đính chính

Vợ Công Lý mới đây phủ nhận thông tin nghệ sĩ được tài trợ chi phí chữa bệnh ở Nhật Bản suốt 3 năm.

Ngọc Hà - vợ của nghệ sĩ Công Lý - vừa có bài đăng dài trên trang cá nhân đáp trả những bình luận tiêu cực xoay quanh quá trình chữa bệnh của chồng.

Mở đầu bài viết, Ngọc Hà cho biết cô vốn không có ý định phản hồi vì tin rằng "sự thật rồi sẽ tự đứng vững". Tuy nhiên, khi sự im lặng bị hiểu là yếu đuối và những lời công kích ngày càng xuất hiện nhiều, cô quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự của bản thân lẫn gia đình.

Ngọc Hà bày tỏ sự tiếc nuối khi đọc những bình luận cho rằng gia đình cô "ăn mày lòng trắc ẩn" hay "mất hết liêm sỉ". Theo cô, việc nhân danh sự thẳng thắn để đưa ra những lời quy chụp thiếu căn cứ là điều đáng buồn. Vợ Công Lý khẳng định gia đình chưa từng kêu gọi quyên góp hay xin tiền bất kỳ ai để chữa bệnh.

Ngọc Hà tiếp tục lên tiếng về quá trình điều trị bệnh của chồng. Ảnh: FBNV.

"Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai. Chưa từng kêu gọi quyên góp. Chưa từng đến nhà bất kỳ ai để xin tiền chữa bệnh. Mọi chi phí điều trị đều là từ mồ hôi, công sức lao động của gia đình tôi", cô bày tỏ.

Ngọc Hà cũng bác bỏ thông tin cho rằng vợ chồng cô được tài trợ toàn bộ chi phí sang Nhật Bản điều trị trong suốt 3 năm. Cô đề nghị những người đưa ra nhận định phải có bằng chứng cụ thể, thay vì suy diễn rồi phán xét người khác.

Nhắc lại giai đoạn 3 năm trước, Ngọc Hà cho biết Công Lý từng nghẹn ngào vì cảm thấy bất lực khi không thể lo cho con trai đi du học. Theo cô, đó chỉ là tâm trạng bình thường của một người cha và nam nghệ sĩ chưa từng xin ai hỗ trợ tài chính.

Bà xã Công Lý cũng cho rằng việc thời gian qua, cô chia sẻ áp lực kinh tế trong quá trình chữa bệnh cho chồng không đồng nghĩa với việc kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng.

"Có một khoảng cách rất lớn giữa chia sẻ và xin xỏ. Tiếc rằng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để phân biệt", cô viết.

Khép lại bài đăng, Ngọc Hà cho rằng cô có quyền bảo vệ danh dự của bản thân và gia đình trước những lời vu khống. Cô cho biết sẽ tiếp tục lao động, kiếm tiền bằng chính sức mình để chữa bệnh cho chồng.

"Còn những người chỉ nhìn một dòng tiêu đề rồi vội vàng kết luận về nhân cách của người khác, tôi chỉ mong một ngày họ hiểu rằng: danh dự của một con người không nằm ở lời người khác viết về họ, mà nằm ở cách họ sống mỗi ngày. Và nhân cách của một người cũng bộc lộ rất rõ qua cách họ đối xử với nỗi đau của người khác", Ngọc Hà chia sẻ.