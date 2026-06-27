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Giải trí

Vợ Công Lý đính chính

  • Thứ bảy, 27/6/2026 20:40 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Vợ Công Lý mới đây phủ nhận thông tin nghệ sĩ được tài trợ chi phí chữa bệnh ở Nhật Bản suốt 3 năm.

Ngọc Hà - vợ của nghệ sĩ Công Lý - vừa có bài đăng dài trên trang cá nhân đáp trả những bình luận tiêu cực xoay quanh quá trình chữa bệnh của chồng.

Mở đầu bài viết, Ngọc Hà cho biết cô vốn không có ý định phản hồi vì tin rằng "sự thật rồi sẽ tự đứng vững". Tuy nhiên, khi sự im lặng bị hiểu là yếu đuối và những lời công kích ngày càng xuất hiện nhiều, cô quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự của bản thân lẫn gia đình.

Ngọc Hà bày tỏ sự tiếc nuối khi đọc những bình luận cho rằng gia đình cô "ăn mày lòng trắc ẩn" hay "mất hết liêm sỉ". Theo cô, việc nhân danh sự thẳng thắn để đưa ra những lời quy chụp thiếu căn cứ là điều đáng buồn. Vợ Công Lý khẳng định gia đình chưa từng kêu gọi quyên góp hay xin tiền bất kỳ ai để chữa bệnh.

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Ngọc Hà tiếp tục lên tiếng về quá trình điều trị bệnh của chồng. Ảnh: FBNV.

"Gia đình tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bất kỳ ai. Chưa từng kêu gọi quyên góp. Chưa từng đến nhà bất kỳ ai để xin tiền chữa bệnh. Mọi chi phí điều trị đều là từ mồ hôi, công sức lao động của gia đình tôi", cô bày tỏ.

Ngọc Hà cũng bác bỏ thông tin cho rằng vợ chồng cô được tài trợ toàn bộ chi phí sang Nhật Bản điều trị trong suốt 3 năm. Cô đề nghị những người đưa ra nhận định phải có bằng chứng cụ thể, thay vì suy diễn rồi phán xét người khác.

Nhắc lại giai đoạn 3 năm trước, Ngọc Hà cho biết Công Lý từng nghẹn ngào vì cảm thấy bất lực khi không thể lo cho con trai đi du học. Theo cô, đó chỉ là tâm trạng bình thường của một người cha và nam nghệ sĩ chưa từng xin ai hỗ trợ tài chính.

Bà xã Công Lý cũng cho rằng việc thời gian qua, cô chia sẻ áp lực kinh tế trong quá trình chữa bệnh cho chồng không đồng nghĩa với việc kêu gọi sự thương hại từ cộng đồng.

"Có một khoảng cách rất lớn giữa chia sẻ và xin xỏ. Tiếc rằng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để phân biệt", cô viết.

Khép lại bài đăng, Ngọc Hà cho rằng cô có quyền bảo vệ danh dự của bản thân và gia đình trước những lời vu khống. Cô cho biết sẽ tiếp tục lao động, kiếm tiền bằng chính sức mình để chữa bệnh cho chồng.

"Còn những người chỉ nhìn một dòng tiêu đề rồi vội vàng kết luận về nhân cách của người khác, tôi chỉ mong một ngày họ hiểu rằng: danh dự của một con người không nằm ở lời người khác viết về họ, mà nằm ở cách họ sống mỗi ngày. Và nhân cách của một người cũng bộc lộ rất rõ qua cách họ đối xử với nỗi đau của người khác", Ngọc Hà chia sẻ.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Minh Hạo

Công Lý Công Lý Ngọc Hà Lê

  • Nguyễn Công Lý

    Nguyễn Công Lý

    Công Lý là một nam diễn viên hài được biết đến nhiều nhất với các vai hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và đặc biệt là vai diễn Bắc Đẩu trong chương trình Táo quân các năm. Anh được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào ngày 3/4/2012. Hiện tại anh đang là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội.

    • Ngày sinh: 16/10/1973
    • Quê quán: Hà Nội
    • Vợ: Thảo Vân (2004-2010)
    • Con: 2

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