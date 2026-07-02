Kết quả của kỳ thi lịch sử qua những con số

Hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đã biết điểm thi của mình. Biến động điểm thi, phổ điểm là căn cứ để các em đưa ra lựa chọn đúng khi đặt nguyện vọng xét tuyển.

1,2 triệu Thí sinh dự thi 5,838 Điểm trung bình 7.881 Số điểm 10 630 Số điểm liệt 01 Theo môn thi Theo môn thi Điểm trung bình 2025-2026. Chạm nhãn để làm nổi một năm.

2025 2025

2026 2026 Toán 4,78 5,65 Văn 7 6,5 Anh 5,38 5,7 Lý 6,99 5,66 Hoá 6,06 6,28 Sinh 5,78 5,84 Sử 6,52 6,19 Địa 6,63 5,1 Điểm trung vị 2025-2026.

2025 2025

2026 2026 Toán 4,6 5,5 Văn 7,25 6,75 Anh 5,25 4,75 Lý 7 5,5 Hoá 6 6,5 Sinh 5,75 5,75 Sử 6,6 6,1 Địa 6,75 5 Số điểm 10 (2026) Đơn vị: bài thi. Toán 4.208 Sử 2.465 Hoá 412 Anh 311 Lý 189 Sinh 129 Địa 56 Văn 0 Số điểm liệt (2026) Điểm ≤ 1,0. Đơn vị: bài thi. Toán 253 Văn 157 Địa 104 Anh 61 Lý 12 Hoá 12 Sử 8 Sinh 0 Phổ điểm theo môn Tỷ lệ thí sinh theo khoảng điểm. Toán 38%37,98% 32%32,50% 28%28,23% 1,29% Văn 11%11,08% 45%44,82% 44%43,98% 0,11% Anh 50%50,25% 37%36,52% 12%11,94% 1,29% Lý 39%39,37% 35%34,57% 25%24,93% 1,13% Hoá 22%21,98% 36%35,86% 40%39,89% 2,27% Sinh 31%31,43% 66%65,89% 0,03% 2,65% Sử 26%25,77% 35%34,83% 35%35,16% 4,24% Địa 47%47,01% 38%38,30% 14%14,43% 0,26%

Dưới 5 Dưới 5

5 – <7 5 – <7

7 – <9 7 – <9

9 – 10 9 – 10 Bấm chú thích để xem số liệu chi tiết 02 Theo tổ hợp xét tuyển Theo tổ hợp xét tuyển Cơ cấu 5 tổ hợp Tỷ lệ trên 973.306 lượt đăng ký. 973.306 thí sinh

D01 330.523 33,96%

C00 277.165 28,48%

A00 175.241 18,00%

A01 143.177 14,71%

B00 47.200 4,85% Điểm trung bình tổ hợp Thang 30. 2025-2026.

2025 2025

2026 2026 A00 19,37 19,41 A01 18,87 18,41 B00 18,29 19,69 C00 19,72 17,23 D01 18,58 19,01 Phổ điểm theo tổ hợp Tỷ lệ thí sinh theo khoảng điểm. A00 13%12,65% 36%36,13% 33%32,84% 16%15,83% 2,55% A01 19%18,98% 40%39,66% 31%30,90% 9%9,34% 1,13% B00 14%13,67% 34%33,67% 32%31,58% 17%16,72% 4,36% C00 27%27,44% 42%42,13% 24%24,11% 6,00% 0,32% D01 8%8,26% 49%49,06% 35%34,99% 7%7,43% 0,26%

Dưới 15 Dưới 15

15 – <20 15 – <20

20 – <24 20 – <24

24 – <27 24 – <27

≥ 27 ≥ 27 Bấm chú thích để xem số liệu chi tiết 03 Theo địa phương Theo địa phương 5 tỉnh dẫn đầu Điểm trung bình. Ninh Bình 6,32 Hà Nội 6,177 Hải Phòng 6,167 Nghệ An 6,166 Hà Tĩnh 6,149 5 tỉnh cuối bảng Điểm trung bình. Cao Bằng 5,379 Điện Biên 5,337 Đắk Lắk 5,319 Vĩnh Long 5,243 Sơn La 4,949 04 Số liệu chi tiết từng môn Số liệu chi tiết từng môn Bảng đối chiếu 2025-2026 Môn Điểm 10 Điểm liệt Điểm dưới 5 Tổng thí sinh Toán 513 - 4.208 783 - 253 635.102 - 452.838 1.126.172 - 1.192.437 Văn 0 - 0 87 - 157 70.308 - 132.685 1.126.726 - 1.197.227 Anh 141 - 311 30 - 61 134.478 - 168.105 351.848 - 334.547 Lý 3.929 - 189 4 - 12 34.029 - 151.937 347.599 - 385.930 Hoá 625 - 412 8 - 12 70.910 - 55.129 240.135 - 250.803 Sinh 82 - 129 1 - 0 22.674 - 21.661 69.895 - 68.923 Sử 1.518 - 2.465 15 - 8 89.665 - 145.633 481.293 - 565.056 Địa 6.907 - 56 22 - 104 89.054 - 208.659 476.472 - 443.884 Mỗi ô: 2025 - 2026. Đơn vị: số bài thi. Thông tin mở rộng Lịch xét tuyển đại học 2026

1/7 – 5/7

Phúc khảo 2/7 – 17h 14/7

Đăng ký & điều chỉnh nguyện vọng 8/7 – 10/7

Chú ý điểm sàn 15/7 – 17h 21/7

Nộp lệ phí Trước 17h 13/8

Xem điểm chuẩn Trước 17h 21/8

Xác nhận nhập học Từ 22/8

Xét tuyển bổ sung

Lời khuyên cách đặt nguyện vọng

Vào trường công an/quân đội phải đặt nguyện vọng 1

Đặt nguyện vọng theo 3 nhóm: Kỳ vọng · Cơ hội đỗ cao · Dự phòng

Theo dõi thông tin điểm sàn, dự báo điểm chuẩn thường xuyên