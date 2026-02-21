Kết quả chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) từ ngày 18-20/2 (giờ địa phương).

Kết thúc chuyến tham dự cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa và kết quả của chuyến tham dự Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm?

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội Đảng XIV).

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, đó là: Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Đúng như tinh thần của bài viết mới đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới,” tầm cao mới trong giai đoạn mới là thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine ở Trung Đông. Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Nhân dịp tham dự Cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.

Chính vì vậy, báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp lần này.

Dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của nước ta là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới, cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam.

Trong những cuộc trao đổi nhân dịp này, Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để đảm bảo cho sự ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các quốc gia tại khu vực Trung Đông và các nước ở những khu vực khác tham dự cuộc họp.

Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sỹ Hoa Kỳ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Các cuộc gặp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng các Bộ với những người đồng cấp Hoa Kỳ đều được triển khai hiệu quả, thực chất.

Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư và các đồng chí thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại mà chúng ta sớm triển khai ngay sau Đại hội Đảng XIV, mà trước hết là những hoạt động đối ngoại quan trọng rất thành công với các nước láng giềng.

Đó là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sau đó là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, dự cuộc họp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng của Campuchia-Lào-Việt Nam. Sắp tới sẽ là những hoạt động đối ngoại rất quan trọng của chúng ta với các nước láng giềng.

- Xin Bộ trưởng cho biết những phương hướng triển khai kết quả đạt được trong chuyến đi?

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Trong thời gian tới, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với 3 hướng lớn.

Một là, ổn định tình hình ở Dải Gaza và đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Thứ hai, triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza, mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân ở Dải Gaza, khôi phục cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza.

Thứ ba, xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.

Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà Việt Nam có thể tham gia, chẳng hạn như chúng ta đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc đánh giá rất cao. Lực lượng quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza.

Chúng ta cũng có thể tham gia các hoạt động nhân đạo, hoạt động tái thiết - lĩnh vực mà chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm vì là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh và hiện nay, Việt Nam có năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng.

Chúng ta cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, gồm các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Liên hợp quốc.

Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình.

