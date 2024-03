Kết cục của Hoàng Tôn, MCK khi đấu với Sơn Tùng

Hàng loạt ca sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc vào dịp 8/3 và Sơn Tùng với "Chúng ta của tương lai" đang áp đảo về thành tích.

Sự trở lại của hàng loạt ca sĩ khiến Vpop dịp 8/3 được ví như một cuộc chiến khốc liệt. Và sau khoảng một ngày, Sơn Tùng vẫn đang dẫn đầu cuộc đua với Chúng ta của tương lai, bất chấp việc sản phẩm này vướng nhiều tranh luận về cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Phúc Du, Hoàng Tôn hay Cao Thái Sơn cũng bước vào cuộc chiến kể trên. Tạm thời, sản phẩm của họ chưa tạo được tiếng vang với thành tích khá ảm đạm.

Không cân sức

Trong bài phỏng vấn với Tri thức - Znews, khi nói về việc cạnh tranh với Sơn Tùng, Bích Phương, Cao Thái Sơn thừa nhận anh cân nhắc rất nhiều. Tuy nhiên, khi đã quyết định bước vào “cuộc chiến” này, nam ca sĩ không còn bận tâm tới thứ hạng, thành tích. “Khi trở lại vào 8/3, tôi cũng phải cân nhắc rất nhiều bởi có không ít ca sĩ phát hành sản phẩm vào ngày này. Lượt xem, lượt tương tác chắc chắn vì thế bị giảm bớt”, Cao Thái Sơn nói.

Và như Cao Thái Sơn dự đoán, MV Chẳng sao cả được anh phát hành lúc 20h 8/3 có lượt xem khiêm tốn là gần 68.000 tới hiện tại. Việc phải cạnh tranh với Sơn Tùng, Bích Phương là một trong những lý do chính khiến MV này không được chú ý dù có nội dung ý nghĩa, tôn vinh phụ nữ. Ngoài ra, với sản phẩm này, Cao Thái Sơn trung thành với thể loại ballad an toàn nên cũng khó tạo đột phá hoặc mở rộng đối tượng khán giả mới.

Hoàng Tôn và Phúc Du cũng tung sản phẩm vào dịp 8/3. Ảnh: NVCC.

Trên mạng xã hội những ngày này, khán giả bàn tán MV của Sơn Tùng, Bích Phương ra sao hay ai người là chiến thắng. Hiệu ứng của Chẳng sao cả vì thế mờ nhạt. Chẳng sao cả gần như chìm nghỉm dưới những tranh luận, thảo luận quanh Chúng ta của tương lai (Sơn Tùng M-TP) hay Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương).

Hoàng Tôn cũng liều mình lao vào cuộc đấu Vpop tháng 3 với ca khúc Say mang âm hưởng Alternative R&B. Ca khúc Say được Hoàng Tôn sáng tác từ 3 năm trước, nhưng đến thời điểm này mới hoàn thành. Về mặt hiệu ứng truyền thông, Say rơi vào tình cảnh tương tự Chẳng sao cả. Số bài viết thảo luận về sản phẩm này thưa thớt trên mạng xã hội.

Phần intro của ca khúc Say được xử lý theo hướng "tua ngược" giọng hát của Hoàng Tôn tạo cảm giác khác biệt, lạ tai. Dẫu vậy, MV chỉ đạt 82.000 lượt xem sau khoảng một ngày ra mắt.

Phúc Du cách đây không lâu gây sốt với yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì. Nhưng giờ đây khi bước vào cuộc chiến với 2 đối thủ mạnh, nam rapper cũng có phần im ắng. 403.000 lượt xem là thành tích Để cho anh cưa có được sau khoảng 3 ngày phát hành. Việc sản phẩm có thành tích khá thấp cũng một phần đến từ việc Để cho anh cưa chỉ được thực hiện dạng MV Visualizer mà không đầu tư nhiều về hình ảnh.

Tính tới hiện tại, Chúng ta của tương lai đạt hơn 10 triệu lượt xem. Thành tích này giảm rõ rệt so với những MV trước của Sơn Tùng. Anh từng có There’s No One At All thu về 7,2 triệu lượt xem sau 12 giờ. Cũng với khoảng thời gian trên, Có chắc yêu là đây đạt 12,3 triệu và Hãy trao cho anh là 11,8 triệu.

Nhưng nếu xét riêng cuộc đua tháng 3, Sơn Tùng vẫn đang áp đảo. Ngay cả đối thủ được xem là “nặng ký” nhất Bích Phương cũng chỉ đạt khoảng 3,6 triệu lượt xem tới hiện tại. Trong khi đó, Dâu thiên hạ của Suboi là hơn 700.000 lượt xem.

Với vị thế ca sĩ hàng đầu thị trường, Sơn Tùng có lẽ đấu với ai cũng khó là một cuộc đấu cân sức. Dẫu vậy, bỏ qua các con số, mỗi sản phẩm được ra mắt dịp này đều được đầu tư chỉn chu với nhiều tâm huyết. Mỗi dự án phục vụ nhóm khán giả cụ thể đồng thời giúp thị trường thêm sôi động, đa dạng.

Bất ngờ từ "vụ nổ lớn"

Không hề thông báo trước, tối 8/3, một nhóm nhạc có tên Vụ nổ lớn đột ngột ra mắt với MV Không quan trọng. Và thế là, hàng loạt bài viết, video, hình ảnh liên quan đến sản phẩm này phủ sóng trên mạng xã hội. Có nhiều lý do để nhóm nhạc vừa mới vừa cũ này trở thành tâm điểm bàn tán. Đầu tiên là thành viên trong nhóm và tiếp đến là nội dung MV.

MCK và Phương Ly trong MV. Ảnh: Antiantiart.

Vụ nổ lớn thực chất là cái tên ăn theo nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Big Bang. Trong khi đó, MV của họ, Không quan trọng cũng là sản phẩm nhái theo bản hit làm nên tên tuổi của Big Bang Haru Haru. Trong MV, JustaTee vào vai Taeyang, MCK vai G-Dragon, Orijinn vai Seungri, Tage vai T.O.P, Trung Trần vai Daesung. Phương Ly cũng tham gia MV này và đảm nhận vai nữ chính. Trong MV gốc, vai diễn này do Park Min Young thể hiện.

Không quan trọng tái hiện gần như 100% nội dung của bản gốc, khớp đến từng khung hình và những chi tiết nhỏ khác. Trong khi đó, về phần âm nhạc, nhóm thực hiện bản beat mới nhưng vẫn lấy cảm hứng từ Haru Haru. Sản phẩm được thực hiện chỉn chu nhưng có nhiều tình tiết gây cười chẳng hạn Tage gọi MCK là Quyền Chí Long (tên khán giả Việt thường gọi G-Dragon).

MV này đạt hơn 1,7 triệu lượt xem sau khoảng 24 giờ đăng tải. Con số chưa thể vượt qua Sơn Tùng nhưng cũng là ấn tượng với một sản phẩm parody không được quảng bá trước. Đặc biệt, việc các bài viết liên quan đến Không quan trọng phủ sóng mạng xã hội đã tạo nên sự bất ngờ lớn. Trước đó, khán giả chỉ nhắc tới Bích Phương hay Sơn Tùng mà không ngờ sẽ có cái tên khác đột ngột chen chân vào "đường đua".

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả đặt câu hỏi liệu ê-kíp thực hiện Không quan trọng có đang "ăn cắp chất xám" từ Haru Haru hay không.