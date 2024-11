Kepa khiến Chelsea lỗ nặng

Đây là điều khoản giải phóng hợp đồng sớm một năm khi Kepa ký kết với Chelsea trong quá khứ. Trước đó, thủ môn 30 tuổi này gia hạn với "The Blues" đến tháng 6/2026.

Hiện tại, Kepa chơi cho Bournemouth theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm. Trong mùa giải 2024/25, thủ thành này có 5 lần ra sân tại Premier League. Kepa không góp mặt trong hai trận gần nhất gặp Aston Villa và Manchester City do chấn thương.

Bournemouth chưa gửi đề nghị mua đứt Kepa cho Chelsea. CLB Premier League vẫn đang đánh giá màn trình diễn của thủ thành này trước khi ra quyết định.

Ở mùa giải 2023/24, Kepa cũng thi đấu cho Real Madrid theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, CLB La Liga quyết định không ký tiếp với Kepa khi đã có Thibaut Courtois và Andriy Lunin trong đội.

Kepa gia nhập Chelsea vào năm 2018 với mức giá kỷ lục 71 triệu bảng. Thủ môn 30 tuổi này từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những người gác đền hàng đầu thế giới. Nhưng áp lực và những sai lầm liên tiếp khiến Kepa mất đi suất bắt chính ở Chelsea. Ngoài ra, việc "The Blues" thay đổi nhiều HLV trong những năm qua cũng là nguyên nhân khiến Kepa không được trọng dụng tại sân Stamford Bridge.

Dưới thời HLV Enzo Maresca, thủ thành số một của Chelsea vẫn là Robert Sanchez. "The Blues" còn có 4 thủ môn dự bị bao gồm Marcus Bettinelli, Lucas Bergstrom, Max Merrick và Filip Jorgensen.

Trong sự nghiệp, Kepa giữ sạch lưới hơn 100 trận đấu tại bốn câu lạc bộ châu Âu. Anh có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất với Chelsea (59 lần) trong 163 trận. Tại Athletic Bilbao, thủ thành này có 15 trận giữ sạch lưới.

