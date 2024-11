Bước ngoặt cho Rashford

HLV Thomas Tuchel hứa hẹn có thể giúp Marcus Rashford lấy lại phong độ, qua đó trở thành nhân tố quan trọng đối với tuyển Anh.

HLV Tuchel coi Rashford là nhân tố quan trọng của tuyển Anh.

HLV Thomas Tuchel trao cho Marcus Rashford cơ hội để quay trở lại đội tuyển, với điều kiện anh cần duy trì phong độ thi đấu ổn định. Phải tới tháng 1/2025, Tuchel mới bắt đầu tiếp quản ghế nóng "Tam sư", tuy nhiên ông sớm liên lạc với đại diện của Rashford để bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng của tiền đạo Manchester United.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun rằng: "Tuchel chủ động liên hệ với Rashford và đội ngũ của cậu ấy. Ông coi Rashford là một phần không thể thiếu của tuyển Anh. Tuchel cho rằng một trong những lý do khiến Anh không vô địch Euro 2024 là do thiếu đi sự đột phá mà Rashford có thể mang lại".

Tuchel tin rằng các đội tuyển đối thủ đều e ngại Rashford, và việc không có một tiền đạo sắc bén ở cánh trái làm suy yếu đáng kể sức mạnh tấn công của "Tam sư". Tuyển Anh trở nên dễ bị bắt bài khi phần lớn bóng chỉ được triển khai từ cánh phải.

"Tuchel là một người rất ngưỡng mộ Rashford. Đây là động lực lớn dành cho Rashford, khích lệ cậu ấy nỗ lực lấy lại phong độ đỉnh cao", nguồn tin cho biết thêm.

Ở tuổi 27, Rashford không được HLV Gareth Southgate triệu tập vào đội hình dự Euro 2024, một phần vì phong độ kém khi chỉ ghi được 8 bàn thắng ở mùa giải trước. Tuy nhiên, tiền đạo này chơi tốt hơn với 4 bàn và có thêm 3 pha kiến tạo ở mùa giải này. Để cải thiện phong độ, Rashford cũng nỗ lực thực hiện các buổi tập riêng với mục tiêu lấy lại thể trạng tốt nhất.

Vừa qua, HLV Lee Carsley gạch tên Rashford khi Anh chạm trán Hy Lạp và CH Ireland tại Nations League trong tháng 11. Từ khi ra mắt tuyển Anh năm 2016, Rashford ghi được 17 bàn sau 60 trận. Tuy nhiên, anh mới có một lần khoác áo đội tuyển trong năm nay, trong trận giao hữu với Brazil vào tháng 3.