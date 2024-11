Thái độ của dàn sao MU với HLV Amorim

Amorim được xác nhận sẽ là HLV trưởng mới của đội bóng thành Manchester với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, thay thế Erik ten Hag. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ chính thức tiếp quản công việc vào ngày 11/11.

Theo Manchester Evening News, nhiều cầu thủ MU cảm thấy ấn tượng trước những thành tích mà Amorim đạt được tại Sporting Lisbon. Hầu hết đều mong chờ được làm việc cùng HLV 39 tuổi. Dù mùa giải khởi đầu khó khăn, dàn sao "Quỷ đỏ" tin tưởng vào một mùa giải thành công dưới thời HLV mới.

Amorim sẽ đối mặt với nhiều thử thách tại Old Trafford, khi MU đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu. Tuy nhiên, ông vẫn có cơ hội xây dựng và phát triển đội bóng, đặc biệt với bản lý lịch rất ấn tượng.

Trong 4 năm qua, Amorim giành được hai chức vô địch quốc gia cùng Sporting, trong đó mang về danh hiệu đầu tiên sau 19 năm cho câu lạc bộ vào năm 2020. Mùa giải này, Sporting dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha với 10 trận toàn thắng, ghi 35 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Trước khi tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford, Amorim càng gây ấn tượng mạnh mẽ khi giúp Sporting đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Champions League. Hôm 6/11, đội bóng Bồ Đào Nha giành chiến thắng đậm 4-1 trước Manchester City.

HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy sẽ tiếp tục dẫn dắt MU đối đầu với Leicester City tại vòng 11 Premier League diễn ra vào tối 10/11. Cựu danh thủ người Hà Lan để lại ấn tượng tích cực với 2 chiến thắng và 1 trận hòa sau 3 trận. Van Nistelrooy cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc với Amorim trong vai trò trợ lý. Song, quyết định cuối cùng thuộc về Amorim.

