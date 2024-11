Fan MU tức giận với ‘bệnh nhân’ Shaw

Sky Sports vừa tiết lộ Shaw không bao giờ có thể đạt được trạng thái khỏe mạnh. Trong khi đó, cựu tuyển trạch viên trưởng của MU, Mick Brown, tiết lộ với Football Insider rằng CLB không dám công khai mức độ nghiêm trọng đối với tình trạng chấn thương của Shaw.

Shaw gặp vấn đề ở bắp chân ngay khi trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ở mùa 2023/24, Shaw nghỉ tổng cộng 205 ngày với 2 lần dính chấn thương cơ. Hậu vệ trái này đóng góp rất ít cho "Quỷ đỏ", chỉ thi đấu 15 trận trên mọi đấu trường. Và tình hình mới nhất càng khiến người hâm mộ MU tức giận.

"Hãy chấm dứt hợp đồng với Shaw đi", "Shaw nằm trên giường bệnh quá lâu rồi", "Trông chờ Dennis Irwin (huyền thoại 59 tuổi) trở lại còn có hy vọng hơn Shaw", "Sự nghiệp của Shaw chỉ còn tính bằng ngày", "INEOS giỏi cắt giảm nhân sự thì Shaw là cái tên hợp lý nhất"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Cổ động viên MU cho rằng Shaw "thật sự là gánh nặng" với đội bóng, bởi cầu thủ đang nhận mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần, cao hàng đầu ở Old Trafford. Dù được đánh giá cao, Shaw thường gặp vấn đề sức khỏe và hiếm khi đá chính liên tục.

Trường hợp của Shaw khiến MU rơi vào thế khó, khi Tyrell Malacia - một hậu vệ trái khác cũng đang điều trị chấn thương. Trước khi bị sa thải, HLV Ten Hag buộc phải đẩy Lisandro Martinez sang vị trí hậu vệ trái đồng thời sử dụng Jonny Evans và Harry Maguire ở vị trí trung vệ.

