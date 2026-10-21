Kéo dòng tiền ngoại về Việt Nam thế nào?

Theo chuyên gia, để thu hút vốn ngoại, thị trường Việt Nam phải tiếp tục thực hiện nhiều cải cách, thay đổi ở cấp độ chính sách, môi trường, chất lượng doanh nghiệp, sản phẩm.

Phiên đối thoại Cửa sổ cơ hội của thị trường vốn Việt Nam tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Coteccons. Ảnh: BTC.

Tại phiên đối thoại "Cửa sổ cơ hội của thị trường vốn Việt Nam", thuộc khuôn khổ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 20/10, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP FiinGroup, đã đưa ra 3 lý do khiến việc nâng hạng chứng khoán chưa lập tức kéo dòng tiền ngoại quay trở lại Việt Nam.

Theo lãnh đạo FiinGroup, lý do lớn nhất là mặt bằng lãi suất đồng USD đang cao. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm ở mức 5,2-5,3%/năm. Trong khi đó, nhiều quỹ đầu tư cổ phiếu tại Việt Nam đang ghi nhận kết quả thua lỗ. Đây là xu hướng không chỉ xảy ra với Việt Nam mà còn ở các thị trường mới nổi khác.

Nguyên nhân thứ hai nằm ở đặc điểm của dòng vốn đầu tư. Ông Thuân cho biết việc nâng hạng chủ yếu nhắm đến các quỹ thụ động, mang tính quản trị theo danh mục. Trong khi đó, nhóm đang rút tiền khỏi Việt Nam hiện nay là các quỹ chủ động.

Vì vậy, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam chưa thể ngay lập tức đảo chiều dòng vốn. Các quỹ vẫn cần thời gian đánh giá thị trường, lựa chọn cổ phiếu và quyết định tỷ trọng phân bổ.

Lãnh đạo FiinGroup cho rằng nâng hạng là một cơ hội mới đối với thị trường vốn Việt Nam, nhưng để thu hút dòng tiền, phải chờ đợi và tiếp tục thực hiện nhiều cải cách, thay đổi ở cấp độ chính sách, môi trường và chất lượng doanh nghiệp, sản phẩm.

Đáng chú ý, ông Thuân cho biết từ đầu năm, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng vào ngày 21/9, thị trường ghi nhận dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài rút ra khoảng 24.000 tỷ đồng . Theo ông, nếu bóc tách các giao dịch liên quan đến Masan Consumer, quy mô dòng tiền còn lại khoảng nửa tỷ USD.

Đại diện FiinGroup cũng đề cập đến việc một số quỹ bán ra cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi một số trường hợp khác liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp. Theo ông, các quỹ thụ động còn lại vẫn duy trì vị thế.

Ông Thuân kỳ vọng dòng vốn đầu tư theo chỉ số sẽ tham gia mạnh hơn trong thời gian tới, nhưng nhấn mạnh việc huy động thêm vốn và phân bổ vào thị trường cần có thời gian.

Trong khi đó, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), phân tích thêm quyết định phân bổ vốn phụ thuộc đáng kể vào tâm lý nhà đầu tư và tỷ lệ hoàn vốn.

Theo ông, khi đánh giá một thị trường, nhà đầu tư quốc tế không chỉ nhìn vào triển vọng tăng trưởng mà còn cân nhắc rủi ro quốc gia, rủi ro doanh nghiệp và mức sinh lời có thể đạt được. Chủ tịch HSC nhận định nhà đầu tư có thể kỳ vọng tỷ suất sinh lời đối với cổ phiếu Việt Nam ở mức 12-15% để bù đắp các rủi ro.

Bên cạnh đó, ông Johan Nyvene bàn thêm về nguồn cung hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài yếu tố FOL (Foreign Ownership Limit), nhóm có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Trong khi đó, dòng tiền trên thế giới đang chảy về Mỹ, thậm chí cả Hàn Quốc, để đầu tư vào công nghệ, AI, robot... Đây là những lĩnh vực đã thu hút dòng tiền trong thời gian vừa qua, bên cạnh yếu tố tỷ suất sinh lời.

Nhìn lại Việt Nam, ông chỉ ra thị trường chưa có đủ hàng hóa ở những lĩnh vực này, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ mang tính đột phá để nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng phát minh, sáng tạo và những bước phát triển mới của Việt Nam trong tương lai.

Từ góc độ doanh nghiệp niêm yết, Coteccons cũng đang có những bước chuẩn bị để mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế. Tại phiên đối thoại cổ đông, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho biết việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Coteccons lên 100% phấn đấu hoàn tất trong năm nay.