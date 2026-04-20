Kéo dài thời gian giữ chức vụ với hai cán bộ Bộ Quốc phòng

Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ với Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2, và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2. Nguồn: TTXVN.

Ngày 20/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 698/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với đồng chí Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/5.

Tại Quyết định số 699/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/5.