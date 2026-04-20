Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

  • Thứ hai, 20/4/2026 16:47 (GMT+7)
Ngày 20/4, Quân khu 1 tổ chức hội nghị công bố quyết định nhân sự cán bộ và bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Dự hội nghị có Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Tư lệnh Quân khu 1 và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái.

Tại hội nghị, Quân khu 1 đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Văn Khắc Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Tạo – Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh cho Đại tá Văn Khắc Thành.

Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cũng tại hội nghị, Quân khu 1 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phương Nam Ký - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Đại tá Lương Văn Nghiệp - Thư ký Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

