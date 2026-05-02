Kế 'khích tướng' để nhân viên làm việc hiệu quả hơn

Người lãnh đạo thông minh nên khen thưởng nhân viên có năng lực đúng lúc, đúng chỗ. Những người khác sẽ lấy đó làm mục tiêu và nỗ lực để được cấp trên công nhận.

Những lời khen đến đúng lúc giúp nhân viên phấn chấn tinh thần và làm việc nỗ lực hơn. Ảnh minh họa: K.W.

Vấn đề khó khăn nhất trong tổ chức là gắn kết các thành viên tư lợi để họ cùng theo đuổi một mục tiêu chung. Tôi cho rằng điều này không thể được thực hiện thông qua các phần thưởng khích lệ có tính kinh tế.

Nếu tổ chức khuyến khích thành tích xuất sắc và tinh thần trách nhiệm giải trình, họ sẽ không đề cao sự gắn kết và tinh thần hợp tác hoặc ngược lại. Nếu tổ chức khuyến khích sự gắn kết và tinh thần hợp tác, họ sẽ không khích lệ thành tích xuất sắc và tinh thần trách nhiệm giải trình.

Những phần thưởng khích lệ về tinh thần trách nhiệm giải trình nuôi dưỡng các môi trường làm việc tách biệt và thiếu tương tác. Còn những phần thưởng khích lệ tinh thần hợp tác sẽ làm lợi cho những kẻ "ngồi mát ăn bát vàng".

Vấn đề khó khăn thứ hai của tổ chức là truyền đạt thông tin phù hợp đến đúng người, theo đúng hình thức và vào đúng thời điểm để đưa ra quyết định đúng đắn. Ta không thể thực hiện điều này thông qua giao tiếp chính thống, bởi vì mỗi thành viên đều nắm giữ những kiến thức cục bộ riêng và chi tiết về nguồn lực, chi phí, cơ hội và các mối đe dọa tiềm tàng.

Ngay cả khi một tổ chức có thể thuyết phục mọi thành viên bỏ qua lợi ích cá nhân và tiết lộ đầy đủ mọi điều họ biết vì lợi ích của tập thể, thì vốn kiến thức đó cũng quá phức tạp và phi cấu trúc để áp dụng. Người ra quyết định không thể lĩnh hội nguồn kiến thức như vậy theo hình thức so sánh các phương án với nhau rồi đưa ra quyết định đúng đắn.

Ta không thể giải quyết những vấn đề này một cách triệt để. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát chúng. Trên thực tế, đa số các kỹ thuật trong quản lý và lãnh đạo đều cố gắng làm điều đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, các kỹ thuật này làm rất kém. Chúng chỉ làm được nửa vời và không sử dụng được các công cụ để tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Mặc dù ngày nay, các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt với tình huống có vẻ vô vọng, nhưng nó không hề nghiêm trọng. Nó khiến tôi nhớ đến câu chuyện vui về 2 người leo núi đang đi trong rừng thì thấy một con gấu lao về phía họ.

Người thứ nhất cởi đôi giày đi đường mòn ra và mang giày chạy vào. Người thứ hai cười và nói: "Tại sao anh phải thay giày? Anh không thể chạy thoát con gấu đó đâu". Người kia trả lời: "Tôi không cần phải chạy thoát con gấu. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh thôi".

Tin vui là, để giành chiến thắng trên thị trường, bạn không cần phải hoàn hảo; bạn chỉ cần trội hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Tôi đảm bảo rằng bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng đều sẽ mắc phải những vấn đề không thể giải quyết được tương tự như bạn.

Vì vậy, mục tiêu không phải là giải quyết vấn đề, mà là kiểm soát chúng hiệu quả hơn. Giống như câu châm ngôn phổ biến: "Thằng chột (người nhìn thấu những phương diện khác trong sự tồn tại của con người) làm vua xứ mù (gồm những kẻ chỉ biết đến vật chất)".