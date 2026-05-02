Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Kế 'khích tướng' để nhân viên làm việc hiệu quả hơn

  • Thứ bảy, 2/5/2026 08:11 (GMT+7)
Người lãnh đạo thông minh nên khen thưởng nhân viên có năng lực đúng lúc, đúng chỗ. Những người khác sẽ lấy đó làm mục tiêu và nỗ lực để được cấp trên công nhận.

Những lời khen đến đúng lúc giúp nhân viên phấn chấn tinh thần và làm việc nỗ lực hơn. Ảnh minh họa: K.W.

Vấn đề khó khăn nhất trong tổ chức là gắn kết các thành viên tư lợi để họ cùng theo đuổi một mục tiêu chung. Tôi cho rằng điều này không thể được thực hiện thông qua các phần thưởng khích lệ có tính kinh tế.

Nếu tổ chức khuyến khích thành tích xuất sắc và tinh thần trách nhiệm giải trình, họ sẽ không đề cao sự gắn kết và tinh thần hợp tác hoặc ngược lại. Nếu tổ chức khuyến khích sự gắn kết và tinh thần hợp tác, họ sẽ không khích lệ thành tích xuất sắc và tinh thần trách nhiệm giải trình.

Những phần thưởng khích lệ về tinh thần trách nhiệm giải trình nuôi dưỡng các môi trường làm việc tách biệt và thiếu tương tác. Còn những phần thưởng khích lệ tinh thần hợp tác sẽ làm lợi cho những kẻ "ngồi mát ăn bát vàng".

Vấn đề khó khăn thứ hai của tổ chức là truyền đạt thông tin phù hợp đến đúng người, theo đúng hình thức và vào đúng thời điểm để đưa ra quyết định đúng đắn. Ta không thể thực hiện điều này thông qua giao tiếp chính thống, bởi vì mỗi thành viên đều nắm giữ những kiến thức cục bộ riêng và chi tiết về nguồn lực, chi phí, cơ hội và các mối đe dọa tiềm tàng.

Ngay cả khi một tổ chức có thể thuyết phục mọi thành viên bỏ qua lợi ích cá nhân và tiết lộ đầy đủ mọi điều họ biết vì lợi ích của tập thể, thì vốn kiến thức đó cũng quá phức tạp và phi cấu trúc để áp dụng. Người ra quyết định không thể lĩnh hội nguồn kiến thức như vậy theo hình thức so sánh các phương án với nhau rồi đưa ra quyết định đúng đắn.

Ta không thể giải quyết những vấn đề này một cách triệt để. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát chúng. Trên thực tế, đa số các kỹ thuật trong quản lý và lãnh đạo đều cố gắng làm điều đó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, các kỹ thuật này làm rất kém. Chúng chỉ làm được nửa vời và không sử dụng được các công cụ để tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Mặc dù ngày nay, các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt với tình huống có vẻ vô vọng, nhưng nó không hề nghiêm trọng. Nó khiến tôi nhớ đến câu chuyện vui về 2 người leo núi đang đi trong rừng thì thấy một con gấu lao về phía họ.

Người thứ nhất cởi đôi giày đi đường mòn ra và mang giày chạy vào. Người thứ hai cười và nói: "Tại sao anh phải thay giày? Anh không thể chạy thoát con gấu đó đâu". Người kia trả lời: "Tôi không cần phải chạy thoát con gấu. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh thôi".

Tin vui là, để giành chiến thắng trên thị trường, bạn không cần phải hoàn hảo; bạn chỉ cần trội hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Tôi đảm bảo rằng bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng đều sẽ mắc phải những vấn đề không thể giải quyết được tương tự như bạn.

Vì vậy, mục tiêu không phải là giải quyết vấn đề, mà là kiểm soát chúng hiệu quả hơn. Giống như câu châm ngôn phổ biến: "Thằng chột (người nhìn thấu những phương diện khác trong sự tồn tại của con người) làm vua xứ mù (gồm những kẻ chỉ biết đến vật chất)".

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

