Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

'Cái bẫy' thông minh mà người quản lý giăng ra để thao túng nhân viên

Công việc bạn đang làm mang đến lợi ích cho cộng đồng, hãy cống hiến tất cả năng lực và nhiệt huyết. Đó chính là lời kêu gọi, cái bẫy như viên đạn bọc đường mà quản lý giăng ra.

Quan ly anh 1

Cống hiến hết mình cho công việc, coi công ty như gia đình, đó là những cái bẫy thông minh mà người quản lý giăng ra để thao túng nhân viên. Ảnh minh họa: J.P.

Để trở thành một nhà lãnh đạo tầm cỡ, bạn phải hiểu được một nghịch lý: Theo đuổi thành công là hướng đi sai lầm. Thành công giống như hạnh phúc vậy; bạn không thể theo đuổi nó trực tiếp. Càng dốc sức theo đuổi hạnh phúc, bạn sẽ càng khó có được nó.

Theo đuổi hạnh phúc trực tiếp có thể dẫn đến niềm vui sướng nhất thời, nhưng nó không dẫn đến hạnh phúc đích thực và thỏa mãn tâm hồn - thứ chỉ đến nếu ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và có mục đích.

Để đạt được thành công, bạn phải sống một cuộc đời có ý nghĩa và có mục đích. Bạn phải theo đuổi tầm quan trọng, sự tự hiện thực hóa và vượt lên trên các ranh giới của bản thân - không chỉ cho bạn, mà còn cho tất cả những ai làm việc cùng bạn.

Một nhà lãnh đạo tuyệt vời đề xuất như sau: "Ngoài lương bổng và phúc lợi, tôi sẽ cho bạn cơ hội để cuộc sống của bạn thấm nhuần ý nghĩa. Tôi sẽ cung cấp nền tảng để bạn tự xây dựng ý thức về giá trị bản thân và xã hội. Nền tảng này cho phép bạn phát triển rực rỡ không chỉ về mặt vật chất, mà còn về mặt cảm xúc, tinh thần và tâm hồn.

Về mặt cảm xúc, vì chúng tôi sẽ yêu thương bạn như người một nhà; về mặt tinh thần, vì chúng tôi sẽ tôn trọng trí tuệ của bạn; về tâm hồn, vì chúng ta sẽ tham gia vào một dự án vượt lên trên bản ngã nhỏ nhoi của mình và kết nối với một mục đích to lớn hơn".

"Đổi lại", nhà lãnh đạo ấy đề nghị "tôi muốn thấy lòng nhiệt huyết vô bờ từ bạn. Tôi yêu cầu bạn cống hiến nguồn năng lượng tối đa để phục vụ cho dự án tuyệt vời của chúng ta.

Tôi yêu cầu bạn lan tỏa các giá trị và văn hóa của chúng ta, đảm bảo những người khác có trách nhiệm làm điều tương tự và bạn phải gắn kết với đồng đội mình bằng sự tử tế, lòng cảm thông và tinh thần đoàn kết. Tôi muốn bạn tuân thủ theo kế hoạch cá nhân và hợp tác với các đồng đội, sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp cả đội giành chiến thắng.

Tôi yêu cầu bạn dốc hết cả tâm trí lẫn tâm hồn của mình để hoàn thành một tầm nhìn cao cả có thể thổi bùng sức sống cho tất cả chúng ta, tôi muốn bạn gắn kết nỗ lực của bạn với phần còn lại của tổ chức".

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Đọc tiếp

    Diem chung cua cha me va cap tren hinh anh

    Điểm chung của cha mẹ và cấp trên

    17:00 29/4/2026 17:00 29/4/2026

    0

    Muốn con trưởng thành, cha mẹ cần dạy chúng tự lập. Tương tự, muốn công việc trôi chảy, cấp trên luôn muốn nhân viên hoàn thiện kỹ năng và chủ động trong công việc.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

