Công việc bạn đang làm mang đến lợi ích cho cộng đồng, hãy cống hiến tất cả năng lực và nhiệt huyết. Đó chính là lời kêu gọi, cái bẫy như viên đạn bọc đường mà quản lý giăng ra.

Cống hiến hết mình cho công việc, coi công ty như gia đình, đó là những cái bẫy thông minh mà người quản lý giăng ra để thao túng nhân viên. Ảnh minh họa: J.P.

Để trở thành một nhà lãnh đạo tầm cỡ, bạn phải hiểu được một nghịch lý: Theo đuổi thành công là hướng đi sai lầm. Thành công giống như hạnh phúc vậy; bạn không thể theo đuổi nó trực tiếp. Càng dốc sức theo đuổi hạnh phúc, bạn sẽ càng khó có được nó.

Theo đuổi hạnh phúc trực tiếp có thể dẫn đến niềm vui sướng nhất thời, nhưng nó không dẫn đến hạnh phúc đích thực và thỏa mãn tâm hồn - thứ chỉ đến nếu ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và có mục đích.

Để đạt được thành công, bạn phải sống một cuộc đời có ý nghĩa và có mục đích. Bạn phải theo đuổi tầm quan trọng, sự tự hiện thực hóa và vượt lên trên các ranh giới của bản thân - không chỉ cho bạn, mà còn cho tất cả những ai làm việc cùng bạn.

Một nhà lãnh đạo tuyệt vời đề xuất như sau: "Ngoài lương bổng và phúc lợi, tôi sẽ cho bạn cơ hội để cuộc sống của bạn thấm nhuần ý nghĩa. Tôi sẽ cung cấp nền tảng để bạn tự xây dựng ý thức về giá trị bản thân và xã hội. Nền tảng này cho phép bạn phát triển rực rỡ không chỉ về mặt vật chất, mà còn về mặt cảm xúc, tinh thần và tâm hồn.

Về mặt cảm xúc, vì chúng tôi sẽ yêu thương bạn như người một nhà; về mặt tinh thần, vì chúng tôi sẽ tôn trọng trí tuệ của bạn; về tâm hồn, vì chúng ta sẽ tham gia vào một dự án vượt lên trên bản ngã nhỏ nhoi của mình và kết nối với một mục đích to lớn hơn".

"Đổi lại", nhà lãnh đạo ấy đề nghị "tôi muốn thấy lòng nhiệt huyết vô bờ từ bạn. Tôi yêu cầu bạn cống hiến nguồn năng lượng tối đa để phục vụ cho dự án tuyệt vời của chúng ta.

Tôi yêu cầu bạn lan tỏa các giá trị và văn hóa của chúng ta, đảm bảo những người khác có trách nhiệm làm điều tương tự và bạn phải gắn kết với đồng đội mình bằng sự tử tế, lòng cảm thông và tinh thần đoàn kết. Tôi muốn bạn tuân thủ theo kế hoạch cá nhân và hợp tác với các đồng đội, sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp cả đội giành chiến thắng.

Tôi yêu cầu bạn dốc hết cả tâm trí lẫn tâm hồn của mình để hoàn thành một tầm nhìn cao cả có thể thổi bùng sức sống cho tất cả chúng ta, tôi muốn bạn gắn kết nỗ lực của bạn với phần còn lại của tổ chức".