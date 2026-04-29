Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Điểm chung của cha mẹ và cấp trên

  • Thứ tư, 29/4/2026 17:00 (GMT+7)
  • 17:00 29/4/2026

Muốn con trưởng thành, cha mẹ cần dạy chúng tự lập. Tương tự, muốn công việc trôi chảy, cấp trên luôn muốn nhân viên hoàn thiện kỹ năng và chủ động trong công việc.

Cap tren anh 1

Cấp trên phải đóng vài trò người định hướng, dẫn dắt nhân sự để họ hoàn thiện hơn mỗi ngày. Ảnh minh họa: C.F.

Hãy xem xét trường hợp vai trò lãnh đạo của những người làm cha mẹ. Là người cha kiêm quản lý (gia đình), tôi muốn con mình làm bài tập trước khi đi chơi. Tôi đe dọa sẽ tịch thu iPhone nếu tôi thấy chúng dùng điện thoại trước khi hoàn thành bài tập. Bên cạnh “hình phạt”, tôi cũng hứa hẹn “phần thưởng” rằng nếu chúng hoàn thành bài tập về nhà, chúng sẽ được ăn kem tráng miệng.

Là người cha kiêm quản lý, tôi không chỉ muốn con mình làm bài tập ở trường. Tôi còn muốn chúng thật sự muốn làm bài tập ở trường. Tôi muốn chúng làm điều đó bởi chúng muốn làm, chứ không phải vì tôi bắt chúng làm và áp đặt những hậu quả cho chúng.

Tôi muốn con tôi thấm nhuần những thói quen lành mạnh vì tôi yêu chúng và vì tôi biết là kỷ luật công việc sẽ nâng tầm cuộc sống của chúng. Nhưng chỉ mình tôi hiểu điều đó là không đủ. Tôi phải giúp chúng hiểu được điều đó, rồi thấm nhuần sâu sắc đến nỗi tự thân chúng sẽ cam kết và đưa ra những lựa chọn khó khăn theo ý chí của mình.

Là một người cha kiêm người quản lý gia đình, tôi phải hợp nhất sự tự chủ và kiểm soát theo một nguyên tắc cao hơn: Tình yêu. (Lưu ý rằng tôi viết “hợp nhất” chứ không phải “cân bằng”. Bạn không “cân bằng” được việc rẽ trái và rẽ phải khi đi từ nhà đến nơi làm việc; mà bạn rẽ phải hoặc trái tại bất kỳ điểm nào trên tuyến đường của bạn theo một nguyên tắc cao hơn: đi đến đích).

Chỉ khi nào các con tôi nghiệm ra được rằng tôi là người đáng tin cậy và hoàn toàn đứng về phía chúng, thì chúng sẽ lắng nghe tôi. Chỉ khi các con tôi nghiệm ra được rằng tôi là tấm gương và tôi cũng thực hành theo đúng những gì tôi truyền đạt, chúng mới tin tưởng tôi.

Là một nhà lãnh đạo, bạn không muốn thuộc cấp chỉ làm theo những gì họ được yêu cầu. Đó là vì bạn không thể lường hết được những gì họ nên làm để giúp công ty chiến thắng một cách hiệu quả nhất. Và ngay cả khi bạn muốn họ phục tùng, bạn cũng muốn họ đóng góp những nỗ lực và kinh nghiệm tự thân của họ vào đó.

Bạn muốn họ hành động với sự tự giác, thông minh và nhiệt tình; bạn muốn họ lật mở những cơ hội và thách thức mà họ nhận thấy trong môi trường xung quanh một cách đúng nghĩa; bạn muốn họ cống hiến hết mình cho tổ chức, trong sự hòa hợp với người khác. Bạn không thể bóp nặn ra hành vi này bằng vũ lực. Nó phải được truyền cảm hứng từ sự nhiệt thành và tình yêu thương.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

