'Kẻ hủy diệt iPhone' một thời chính thức dừng bước

Từng được kỳ vọng là đối thủ nặng ký nhất của Apple tại Trung Quốc, Meizu vừa đi đến hồi kết buồn khi giải thể toàn bộ đội ngũ sản xuất smartphone.

Dòng Meizu Pro 7 từng vang danh một thời với thiết kế đột phá, đầy ấn tượng. Ảnh: Meizu.

Sau hàng loạt đồn đoán về một cuộc "rút lui trong êm đẹp", những thông tin rò rỉ nội bộ mới nhất đã xác nhận một thực tế phũ phàng. Meizu đã chính thức khai tử mảng kinh doanh điện thoại di động.

Theo nguồn tin từ Sanyan Finance, một nhân viên giấu tên tiết lộ toàn bộ đội ngũ kỹ thuật của hãng đã nhận thông báo giải thể. Ngay cả Meizu 23 - dòng flagship vốn dự kiến trình làng vào giữa năm nay, cũng đã bị "khai tử" ngay từ khi còn nằm trên bàn giấy.

Không dừng lại ở việc cắt giảm nhân sự hợp đồng như các thông tin trước đó, đợt thanh lọc lần này nhắm vào toàn bộ bộ máy cốt lõi. Các nhân viên không thuộc mảng phần mềm ôtô sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 3 tới với gói bồi thường "N+1".

Những động thái như ép nhân viên nghỉ hết phép năm hay giải quyết cổ phiếu nội bộ cho thấy Geely - tập đoàn mẹ của Meizu, đang thực hiện một cuộc "đại tu" để đóng lại chương smartphone của thương hiệu này.

Meizu từng trở lại thị trường Việt Nam bằng dòng Lucky 08 tầm trung. Ảnh: Meizu.

Sự sụp đổ của Meizu không phải là câu chuyện diễn ra trong một sớm một chiều. Từng có thời kỳ, thương hiệu này được xem là biểu tượng của sự tinh tế với những dấu ấn như viền màn hình trắng, phím mBack đa năng hay hệ điều hành FlymeOS mượt mà. Ở thời hoàng kim, mỗi chiếc smartphone Meizu ra mắt đều có những điểm nhấn, thậm chí có thể được so với iPhone về độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, trong kỷ nguyên hiện đại, thiết kế đẹp là chưa đủ. Các chuyên gia phân tích rằng Meizu đã thất bại trong việc làm chủ công nghệ lõi. Trong khi Apple và Huawei bứt phá nhờ tự phát triển chip xử lý (SoC), Meizu lại loay hoay phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Việc không mua được những dòng chip mới nhất với giá ưu đãi, kết hợp với chi phí linh kiện leo thang, điển hình là việc hủy bỏ mẫu Meizu 22 Air do giá RAM quá cao, đã đẩy hãng vào thế bí.

Dự báo doanh số cho năm 2025 của Meizu không đạt nổi con số 1 triệu chiếc - một ngưỡng quá thấp để có thể tồn tại trong thị trường smartphone khốc liệt. Những sự cố gần đây như lỗi màn hình trên hệ thống Flyme càng khiến lòng tin của những người hâm mộ cuối cùng bị xói mòn nghiêm trọng.

Dù mảng điện thoại bị khai tử, thương hiệu Meizu sẽ không biến mất hoàn toàn. Dưới sự điều phối của Geely, cái tên này sẽ được chuyển đổi thành một thương hiệu chuyên về "xe thông minh".

Hệ điều hành Flyme Auto – niềm hy vọng mới của hãng, hiện đã được tách ra hoạt động độc lập. Thay vì nằm trên lòng bàn tay người dùng, Meizu giờ đây sẽ hiện diện trên màn hình của những chiếc xe điện. Tuy nhiên, Flyme Auto hiện chỉ phục vụ cho các thương hiệu con của Geely và vẫn chưa tìm được đối tác bên ngoài để thương mại hóa rộng rãi.