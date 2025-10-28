Kế hoạch xây sân vận động 'điên rồ' của Saudi Arabia

Bóng đá Saudi Arabia đang lên kế hoạch xây dựng sân vận động trên không nhằm phục vụ cho World Cup 2034.

Cận cảnh dự án "Sky Stadium".

Theo truyền thông Saudi Arabia, một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại World Cup 2034 là dự án “Sky Stadium”, sân vận động được xây dựng trên đỉnh tòa nhà chọc trời cao 350 m.

Dự án này nằm trong thành phố tương lai NEOM, được đầu tư bởi một trong những tập đoàn dầu khí lớn nhất của Saudi Arabia. Theo kế hoạch, "Sky Stadium" sẽ có sức chứa khoảng 46.000 chỗ ngồi, hoàn toàn vận hành bằng năng lượng mặt trời và gió.

Công trình dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành trước năm 2032, kịp thời phục vụ kỳ World Cup 2034, giải đấu quy tụ 48 đội tuyển quốc gia. Nếu hoàn tất đúng tiến độ, đây sẽ là sân vận động cao nhất thế giới, phá vỡ mọi giới hạn về kiến trúc và công nghệ trong thể thao.

Trước đó, Arab News tiết lộ rằng Saudi Arabia đang triển khai kế hoạch xây dựng 15 sân vận động mới để phục vụ World Cup. Trong đó, khu vực NEOM được xem là trung tâm, nơi có thể xuất hiện hai công trình mang tính biểu tượng. Ngoài "Sky Stadium", quốc gia này còn ấp ủ dự án xây một sân vận động nằm trên vách núi, có thể di chuyển đến bằng tàu hoặc thuyền.

Giới chuyên gia đánh giá rằng nếu được hiện thực hóa, "Sky Stadium" sẽ trở thành biểu tượng cho sức mạnh công nghệ và thể hiện tham vọng phát triển thể thao tầm cỡ toàn cầu của Saudi Arabia.

