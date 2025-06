Kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal gặp trở ngại

HLV Mikel Arteta rất khao khát có một tiền đạo số 9 trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Giám đốc Thể thao Andrea Berta đang đàm phán với Sesko và cũng nhắm đến Viktor Gyokeres của Sporting Lisbon.

Arteta coi Sesko là bản hợp đồng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, và Arsenal sẵn sàng chi 70 triệu bảng theo yêu cầu của Leipzig. Tuy nhiên, Goal tiết lộ phía Sesko yêu cầu thu nhập cao hơn nhiều so với mức lương đội bóng dự định chi trả, điều này có thể khiến kế hoạch của Arsenal thay đổi.

Arsenal cũng gặp khó khăn trong việc theo đuổi trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace. Guehi muốn có một suất đá chính thường xuyên và yêu cầu Arteta cam kết đảm bảo điều này nếu anh chuyển đến London. Tuy nhiên, William Saliba và Gabriel Magalhaes gần như chắc chắn đá chính khiến Guehi không hứng thú gia nhập "Pháo thủ".

Cùng thời điểm, Liverpool tìm kiếm một trung vệ mới sau khi bán Jarell Quansah cho Bayer Leverkusen với giá khoảng 40 triệu bảng, và họ cũng nhắm đến Guehi. Trung vệ này không muốn ngồi dự bị khi World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè tới, và coi là Liverpool là bến đỗ lý tưởng.

Arsenal mới hoàn tất một chữ ký trong hè năm nay. Martin Zubimendi chuẩn bị ra mắt Arsenal với thỏa thuận lên tới 55 triệu bảng. Với việc Jorginho rời sân Emirates theo dạng tự do, còn tương lai của Thomas Partey khó đoán, Arsenal buộc phải bổ sung một tiền vệ phòng ngự chất lượng và Zubimendi là lựa chọn hoàn hảo.

