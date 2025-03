Kẻ gian trục lợi sau cái chết của Phương Đại Đồng

Lợi dụng lòng thương của khán giả, nhiều kẻ lừa đảo tung tin tài sản của Phương Đại Đồng sẽ được quyên góp cho một quỹ từ thiện và kêu gọi công chúng ủng hộ.

Theo China Times, thông tin Phương Đại Đồng qua đời ở tuổi 41 gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ xót xa, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ.

Tuy nhiên gần đây, một số kẻ đã lợi dụng lòng thương của khán giả, tung tin rằng tài sản của Phương Đại Đồng sẽ được quyên góp cho một quỹ từ thiện và kêu gọi công chúng cùng quyên góp.

Mới đây, công ty quản lý FU Music của nam ca sĩ đã phải lên tiếng để cảnh báo khán giả. “Gửi những người yêu mến Đại Đồng, chúng tôi biết rằng nhiều bạn đang tìm kiếm kênh quyên góp để tiếp nối sự nghiệp và tinh thần nhân văn của anh ấy. Xin mọi người hãy cẩn thận, tránh bị lừa đảo và hãy nhắc nhở bạn bè xung quanh đừng để bị mắc lừa.

Mọi thông tin chính thức sẽ được công bố ngay khi có cập nhật. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Xin cảm ơn!”, FU Music thông báo trên trang chính thức.

Phương Đại Đồng qua đời ở tuổi 41. Ảnh: China Times.

Trước đó, China Times đưa tin Phương Đại Đồng (Khalil Fong) qua đời ở tuổi 41. Nam ca sĩ mất ngày 21/2, nhưng tới hôm 1/3 công ty quản lý mới chính thức thông báo. “Sau 5 năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, Phương Đại Đồng đã thanh thản rời khỏi thế gian, bước sang một hành trình mới để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh và giấc mơ của mình. Âm nhạc và các sáng tác mà anh để lại sẽ là di sản tinh thần tồn tại mãi mãi trong trái tim mọi người”, công ty quản lý viết.

Phương Đại Đồng sinh năm 1983 và lớn lên ở Hawaii. Cha anh là một tay trống chuyên nghiệp, nhờ đó nam ca sĩ nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc từ nhỏ. Phương Đại Đồng bắt đầu học guitar và piano ở tuổi 15, sau đó chuyển đến Thượng Hải để sinh sống, học tập. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh tích cực gửi bản demo đến các công ty thu âm và cuối cùng đã được Warner Music Hong Kong ký hợp đồng.

Nhờ vào khả năng ca hát độc đáo và phong cách nhạc R&B, anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Nam ca sĩ có nhiều ca khúc nổi tiếng như This Love, Soulboy, Orange Moon, If Love… Sau khi phát hành đĩa đơn Be Clear vào năm 2022, Phương Đại Đồng gần như biến mất. Vào tháng 7/2024, anh đăng một tin nhắn thừa nhận bị bệnh.