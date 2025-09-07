Kẻ cướp cờ xuất hiện trong trận đấu từ thiện của MU

Fletcher và Berbatov ghi bàn cho Manchester United nhưng không đủ giúp đội nhà đánh bại Celtic trong trận đấu từ thiện với điểm nhấn là kẻ cướp cờ.

Fletcher ăn mừng khi ghi bàn cho MU.

Michael Carrick, Dimitar Berbatov, Nani cùng nhiều huyền thoại khác của Manchester United có dịp sống lại những năm tháng vinh quang khi đối đầu với các cựu danh thủ Celtic, trong một trận đấu gây quỹ nhằm hỗ trợ công tác từ thiện cộng đồng của cả hai CLB.

Ở lần tái đấu này tại Celtic Park, Darren Fletcher và Berbatov ghi bàn cho Manchester United trong hiệp một, trước khi Celtic đáp trả nhờ công Scott McDonald và Shaun Maloney.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, trước khi đội chủ nhà giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Đây được xem như màn tái hiện cuộc so tài gần đúng một năm trước tại Old Trafford. Trận đó, Celtic cũng vượt qua Manchester United sau loạt sút cân não, sau khi hòa 1-1 trong 90 phút chính thức.

Một tình huống hy hữu tại Celtic Park đã xảy ra ở hiệp hai, khi một cổ động viên bất ngờ lao xuống sân. Người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thể thao màu xám trùm mũ, gây náo loạn khi giật lấy cột cờ góc mang lá cờ Celtic.

Kẻ cướp cờ làm gián đoạn trận đấu.

Anh ta chạy dọc đường biên, rồi bất ngờ nhảy qua biển quảng cáo và lao thẳng vào đường hầm, vẫn ôm chặt lá cờ trong tay, khiến nhiều khán giả không khỏi sửng sốt. May mắn thay, khoảnh khắc kỳ lạ này không làm lu mờ đi ý nghĩa của trận đấu – một màn trình diễn hấp dẫn được tổ chức vì một mục đích cao cả.

Trong lần gặp gỡ ấy, hơn 33.000 khán giả đã có mặt tại sân M16, đóng góp vào số tiền gây quỹ hơn 1 triệu bảng cho Quỹ Manchester United Foundation, phục vụ các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên trên toàn bộ 10 quận của Greater Manchester cũng như nhiều khu vực khác tại Vương quốc Anh.