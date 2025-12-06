Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada hẹn hò ở Tokyo

  • Thứ bảy, 6/12/2025 15:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giữa lịch diễn dày đặc, Katy Perry vẫn có mặt tại Tokyo để dùng bữa cùng cựu Thủ tướng Justin Trudeau và tham dự buổi gặp gỡ cấp cao với cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau và nữ ca sĩ Katy Perry xuất hiện trong bức ảnh chính thức được cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chia sẻ trên X hôm 4/12, khi họ có buổi gặp gỡ và dùng bữa trưa cùng ông và phu nhân Yuko.

Nữ ca sĩ “Firework”, 41 tuổi, lựa chọn váy mini màu nâu kết hợp áo khoác ngắn và boots cao gót, trong khi cựu Thủ tướng Canada, 53 tuổi, diện suit xám lịch lãm cùng cà vạt và giày đen.

Katy Perry anh 1

Katy Perry đã cùng cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau dùng bữa trưa với cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Fumio Kishida/Instagram.

“Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến Nhật Bản cùng bạn đời và đã cùng tôi và vợ dùng bữa trưa”, ông Kishida viết, không nhắc trực tiếp đến tên Perry. Ông cũng chia sẻ rằng trong thời gian đương nhiệm, ông và Trudeau nhiều lần gặp gỡ, phối hợp thúc đẩy quan hệ song phương, bao gồm việc xây dựng “Kế hoạch Hành động Nhật - Canada”.

Katy Perry anh 2

Katy Perry đã cùng ông Justin Trudeau tham dự cuộc gặp với cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và bà Yuko. Ảnh: X/kishida230.

“Tôi rất vui khi tình bạn đó vẫn được duy trì theo cách này”, ông nói.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng trên X bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của Perry trong khung hình trang trọng.

“Bạn tôi đang gặp một ngôi sao nhạc pop. Anh ấy đang được cô ấy yêu chiều vô điều kiện ư? Hay đang nghe tiếng gầm của sư tử?”, một người đùa.

Người khác viết: “Đó là KATY PERRY, biểu tượng pop toàn cầu”. Một cư dân mạng khác bình luận: “Đây là Katy và… bạn đồng hành của cô ấy,” trong khi người thứ tư đoán già đoán non: “Hẳn là bà TRUDEAU tương lai mà thiên hạ đồn thổi đây”.

Trước buổi gặp Kishida, Perry và Trudeau đã được bắt gặp dạo chơi tối tại khu Asakusa, một điểm đến du lịch nổi tiếng của Tokyo, hôm 1/12.

Hiện Perry đang trong chuỗi concert Lifetimes Tour, với hai đêm diễn tại Saitama Super Arena đầu tuần này.

Tin đồn hẹn hò giữa nữ ca sĩ “Teenage Dream” và chính trị gia người Canada bắt đầu rộ lên từ tháng 7, khi cả hai bị bắt gặp dùng bữa tối thân mật tại Montreal. Sau đó, họ tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại Công viên Mount Royal và Trudeau còn được trông thấy nhiệt tình thưởng thức show diễn cháy vé của Perry tại Canada.

Đến tháng 10, những hình ảnh cặp đôi ôm hôn trên du thuyền của Perry - do một du khách chụp lại - lan truyền rộng rãi, gần như xác nhận tình trạng mối quan hệ.

Một nguồn tin nói với People tháng trước rằng Perry đang “lên kế hoạch nghỉ lễ” cùng Trudeau và mong chờ thời điểm kết thúc tour diễn.

Katy Perry anh 3

Tin đồn hẹn hò giữa nữ ca sĩ “Teenage Dream” và chính trị gia người Canada bắt đầu rộ lên từ tháng 7. Ảnh: Aissaoui Nacer/BACKGRID

Trudeau chia tay vợ - bà Sophie Grégoire - vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Họ có ba người con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Perry cũng xác nhận chia tay tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần một thập kỷ bên nhau. Họ có một con gái 5 tuổi tên Daisy Dove.

