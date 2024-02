Karina (aespa) hẹn hò ngôi sao phim 'Hoàn hồn'

Nguồn tin của Dispatch tiết lộ Karina và nam diễn viên Lee Jae Wook yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt ở show thời trang.

Hai ngôi sao gặp nhau tại buổi trình diễn thời trang của Prada vào 14/1.

Sáng 27/2, Dispatch tiết lộ Karina của aespa và nam diễn viên Lee Jae Wook đang có mối quan hệ tình cảm. Hai người quen nhau tại buổi trình diễn thời trang của Prada vào 14/1 và từ đây mối quan hệ của họ bắt đầu. Cả hai có lịch trình bận rộn nhưng dành thời gian hẹn hò ở Seoul và Milan, Italy. Một nguồn tin tiết lộ hai ngôi sao yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Karina đang sống trong ký túc xá của aespa, nhưng cả hai vẫn có thể hẹn hò bất cứ khi nào có thời gian. Karina thường gặp Lee Jae Wook ở khu phố nơi nam diễn viên sinh sống. Cô thường xuất hiện ở gần nhà Lee Jae Wook vào đêm khuya.

Một quan chức từ công ty quản lý của Lee Jae Wook, C-JeS Entertainment, nói với Edaily: "Chúng tôi đang xác nhận tin đồn hẹn hò của anh ấy với Karina". Công ty quản lý của Karina là SM Entertainment đưa ra thông báo tương tự.

Karina nhiều lần xuất hiện ở khu nhà của Lee Jae Wook. Ảnh: Dispatch.

Karina sinh năm 2000, là thành viên nhóm nhạc nữ aespa. Nhóm có 3 album liên tiếp là My World, Girls, Drama đều vượt 1 triệu bản trong tuần đầu tiên. Đây là doanh số bán album hiếm có ở nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Nhóm có hai album liên tiếp lọt vào top 10 của Billboard 200. Trong nhóm, Karina nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo thường được so sánh với đồ họa máy tính.

Lee Jae Wook sinh năm 1998, là diễn viên và người mẫu. Anh bắt đầu diễn xuất trong bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng Memories of the Alhambra và nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong bộ phim tình cảm Search: WWW. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án phim như The Battle of Jangsari, Extra Extra You, When The Weather Is Fine, Do Do Sol Sol La La Sol, Alchemy of Souls (Hoàn hồn)…