Kanye West viết sách sau khi vợ hở hang trên thảm đỏ Grammy

Rapper Kanye West đã đăng ký bản quyền cho cụm từ "Wife by Husband" để sử dụng cho nhiều sản phẩm như truyện, hồi ký, sách tranh.

Rapper Kanye West và vợ Bianca Censori tại thảm đỏ Grammy 2025. Ảnh: Billboard.

Kanye West, rapper lừng danh với 24 giải Grammy, đang chuẩn bị bước chân vào lĩnh vực xuất bản với một cuốn sách về vợ mình, Bianca Censori. Theo tài liệu pháp lý được tờ TMZ trích dẫn, công ty Ox Paha Inc của rapper Kanye West đã nộp đơn đăng ký thương hiệu cho cụm từ "Wife By Husband" vào ngày 24/1. Nam nghệ sĩ dự định sử dụng thương hiệu này cho nhiều loại sách in, bao gồm hồi ký, sách phi hư cấu và sách tranh.

Thông tin trên xuất hiện không lâu sau khi cặp đôi Kanye West và Bianca Censori thu hút sự chú ý tại lễ trao giải Grammy với một màn xuất hiện đầy tranh cãi. Bianca Censori bước lên thảm đỏ trong chiếc áo khoác lông đen dài, nhưng ngay sau đó đã cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ một chiếc váy siêu ngắn xuyên thấu. Bộ trang phục không kèm nội y, kết hợp cùng giày cao gót trong suốt và lối trang điểm tối giản, nhanh chóng dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt.

Giữa cơn bão dư luận, Kanye West tỏ ra không hề bận tâm. Trái lại, anh liên tục khoe khoang trên mạng xã hội về độ phủ sóng của vợ mình, khẳng định Bianca là "người được tìm kiếm nhiều nhất trên hành tinh Trái Đất". Theo New York Post, màn trình diễn táo bạo tại thảm đỏ được cho là nhằm tái hiện hình ảnh trên bìa album Vultures 1 của Kanye West.

Động thái xin cấp quyền thương hiệu "Wife By Husband" ngay sau sự kiện Grammy khiến nhiều người đặt nghi vấn về việc ông West đang tận dụng sức nóng từ sự nổi tiếng gây tranh cãi của vợ để lấn sân kinh doanh. Từ khi kết hôn bí mật với bà Bianca Censori vào tháng 12/2022, nghệ sĩ Kanye West không ngừng khuấy đảo dư luận với những quyết định táo bạo. Lần này, thay vì âm nhạc hay thời trang, nam rapper đang nhắm đến thị trường sách in.