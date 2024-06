Sách mới của Kazuo Ishiguro là tuyển tập lời bài hát

Tác phẩm mới nhất của nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương năm 2017 Kazuo Ishiguro là tuyển tập lời bài hát dành cho người cộng sự lâu năm - ca sĩ nhạc jazz Stacey Kent.

Tác phẩm mới nhất của Ishiguro, The Summer We Crossed Europe in the Rain: Lyrics for Stacey Kent (tạm dịch: Mùa hạ ta qua châu Âu trong mưa: Lời hát cho Stacey Kent) ra mắt vào ngày 5/3 vừa qua. Cuốn sách là tuyển tập lời bài hát viết cho ca sĩ nhạc jazz với doanh số bán đĩa lên đến hàng triệu bản Stacey Kent.

Kazuo Ishiguro. Ảnh: The New Yorker.

Ishiguro và Kent là bạn bè và cộng sự lâu năm. Ishiguro đã viết lời cho một số ca khúc trong Breakfast on the Morning Tram (tạm dịch: Điểm tâm trên chuyến xe sớm mai) của Kent. Album này đã nhận được đề cử Grammy hạng mục Album vocal jazz hay nhất. Ishiguro cũng đóng góp cho một số album của Kent như Dreamer in Concert (td: Đêm nhạc kẻ mộng mơ) và I Know I Dream (td: Tôi biết mình nằm mộng).

Tác giả của Tàn ngày để lại và Mãi đừng xa tôi tâm sự trong một bài phát biểu: "Nhiều năm qua tôi tạo dựng được danh tiếng với tư cách nhà văn chuyên viết truyện, nhưng tôi bắt đầu sự nghiệp bằng việc sáng tác ca khúc".

Cuốn sách kết hợp các tác phẩm cũ từ năm 2007 và bốn tác phẩm "điện ảnh" cho một dự án sắp tới hợp tác với Kent.

Bìa sách The Summer We Crossed Europe in the Rain: Lyrics for Stacey Kent. Ảnh: Amazon.

The Summer We Crossed Europe in the Rain: Lyrics for Stacey Kent có phần giới thiệu của Ishiguro, phần minh họa của nghệ sĩ người Italy Bianca Bagnarelli và mã QR liên kết đến album Kent biểu diễn các bài hát của tác giả.

"Kazuo Ishiguro thường nói rằng ông xem việc sáng tác thời trẻ như quá trình học nghề cho công việc tiểu thuyết gia về sau và trong cuốn sách lời bài hát đầy thú vị này dành cho ca sĩ jazz người Mỹ Stacy Kent, ta cảm thấy một bản thể khác của nỗi buồn ám ảnh và niềm hy vọng vang vọng trong từng cuốn tiểu thuyết của ông," Jordan Pavlin, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Knopf, cho biết trong một thông cáo.

Kazuo Ishiguro sinh tại Nagasaki, Nhật Bản, và chuyển tới Anh vào năm 1960 khi lên 5 tuổi. Ishiguro là một trong những tiểu thuyết gia đương đại nổi tiếng nhất trong văn học tiếng Anh. Ông đã nhận được bốn đề cử giải Man Booker và đoạt giải vào năm 1989 cho tiểu thuyết Tàn ngày để lại (The Remains of the Day). Năm 2017, ông được trao giải Nobel Văn chương vì "những tiểu thuyết xúc động mãnh liệt" đã "khơi mở vực sâu ẩn dưới cảm giác huyễn tưởng của chúng ta về mối liên hệ với thế giới".

Một số tác phẩm của ông đã xuất bản ở Việt Nam: Người khổng lồ ngủ quên (The Buried Giant), Mãi đừng xa tôi (Never let me go), Dạ khúc (Nocturnes), Tàn ngày để lại (The Remains of the Day), Klara và mặt trời (Klara and the Sun)...