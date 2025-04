Kanye West hàn gắn với Bianca Censo

Theo TMZ, sau một thời gian được cho là tạm chia tay, mối quan hệ của vợ chồng Kanye West và Bianca Censori đã thay đổi. Các nguồn tin cho biết cặp đôi cùng nhau xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng ở Majorca, Tây Ban Nha gần đây.

Trong đoạn video, Kanye West và Bianca Censori cùng nhau đi chung xe. Bianca Censori mặc catsuit đen ôm sát và giày cao gót, còn Kanye West chọn trang phục đen, mũ trùm đầu. Cả hai thoải mái và vui vẻ bên nhau. Họ trò chuyện với một người đàn ông bên ngoài quán trước khi cùng vào trong.

Vào tháng 2, TMZ đã xác nhận cặp đôi đã chia tay và đang tham khảo ý kiến của luật sư ly hôn. Theo nguồn tin, họ cũng không có thỏa thuận tiền hôn nhân.

Trước đó, Kanye West được thấy đi du lịch một mình tại Nhật Bản. Anh cũng chia sẻ cảm xúc của mình về cuộc chia tay trong bài hát Bianca, một ca khúc thuộc album sắp ra mắt. Trong lời bài rap, Kanye ngầm ám chỉ rằng vợ anh đã rời đi vì những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Lời bài rap cũng thể hiện rõ ràng mong muốn của anh về việc được đoàn tụ với vợ.

Kanye West và Bianca Censori được cho là đã kết hôn năm 2022. Cặp đôi thường xuyên trở thành tâm điểm của tranh cãi xoay quanh trang phục và những lần vạ miệng.

Hồi đầu năm nay, West bị chỉ trích vì hàng loạt bài đăng trên X với những ngôn từ phân biệt chủng tộc, hạ thấp phụ nữ. Ít lâu sau, cả hai tiếp tục khiến Grammy náo loạn khi Censori xuất hiện như khỏa thân trên thảm đỏ. West sau đó gây sốc khi tuyên bố rằng anh có quyền kiểm soát Censori và những gì mà cô mặc.

