Kante gây sốt

Tiền vệ N'Golo Kante có ngày thi đấu ấn tượng trong chiến thắng 3-1 của tuyển Pháp trước Colombia ở trận giao hữu rạng sáng 30/3.

Ở trận đấu trên sân Northwest (Mỹ), Kante được HLV Didier Deschamps trao băng đội trưởng tuyển Pháp. Tiền vệ của Fenerbahce thi đấu trọn vẹn 90 phút với màn trình diễn nổi bật.

Theo FotMob, Kante có 9 tình huống hỗ trợ phòng ngự, 5 lần thu hồi bóng, 4 pha tắc bóng và 2 lần can thiệp hiệu quả. Anh cũng đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90% và thắng 63% các pha tranh chấp.

Màn trình diễn của Kante nhanh chóng nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: “Kante 35 tuổi nhưng thi đấu như mới 25”.

CĐV khác nhận định: “Nếu giữ phong độ này, Kante chắc suất đá chính tại World Cup 2026”. Một người hâm mộ khác viết: “Đây là lý do vì sao dù đã 35 tuổi, Kante vẫn quan trọng với tuyển Pháp”.

Kante vừa bước sang tuổi 35 vào ngày 29/3. Trong buổi phỏng vấn gần nhất, tiền vệ này thừa nhận sẵn sàng chấp nhận vai trò dự bị để tạo điều kiện cho các đồng đội tỏa sáng.

“Việc thi đấu nhiều hay ít không quan trọng, miễn là đội đạt được mục tiêu. Mục tiêu của tôi là hòa nhập với tập thể, cống hiến và cùng mọi người hướng đến thành công chung”, Kante chia sẻ.

Kante từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, nhưng lại vắng mặt ở giải đấu năm 2022 vì chấn thương.

