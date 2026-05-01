Kang Sora nhận lời cầu hôn chỉ sau 15 ngày hẹn hò

Kang Sora kết hôn với một bác sĩ Đông y hơn cô 8 tuổi vào 2020. Họ hiện có 2 con gái.

Màn cầu hôn chớp nhoáng của Kang Sora đang thu hút sự chú ý, tờ Spotv News đưa tin. Cụ thể trong cuộc trò chuyện mới đây cùng các đồng nghiệp, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ chỉ 15 ngày kể từ khi hẹn hò, cô đã nhận được lời cầu hôn từ ông xã. Các đồng nghiệp đều kinh ngạc trước chia sẻ của Kang Sora.

Nghệ sĩ Muzie thậm chí hài hước đùa chồng của Kang Sora “hẳn là người rất thông minh”. Kang Sora thừa nhận: “Tôi nghĩ đúng là như vậy”. Theo nữ diễn viên, yếu tố quan trọng để cô nhận lời cầu hôn của ông xã chỉ sau 15 ngày hẹn hò là anh luôn giữ thái độ điềm tĩnh.

Kang Sora sinh năm 1990, kết hôn vào 2020 với một bác sĩ Đông y hơn cô 8 tuổi. Hiện tại, nữ diễn viên đã có hai con gái. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chăm chỉ luyện tập. "Tôi chăm chỉ tập thể dục vì thực sự muốn nhanh chóng trở lại với công việc. Tôi thường tập pilates và nâng tạ để cơ thể săn chắc", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ việc có con đã thay đổi cuộc sống của cô như thế nào. Cô tâm sự: "Cá nhân tôi nghĩ đây là sự thay đổi cần thiết trong cuộc sống. Thực ra tôi thích nghi khá nhanh. Tôi từng sống với bố mẹ trước khi kết hôn nên giờ đây tôi cảm thấy mình tự lập hơn. Tôi nhận ra tôi từng sống phần lớn cuộc đời với tư cách người nổi tiếng. Nhưng giờ đây, tôi gạt điều đó sang một bên để đón nhận cuộc sống giản dị, tốt đẹp hơn".

Kang Sora ra mắt vào năm 2009 với vai diễn trong phim điện ảnh 4th Period Mystery. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án khác, chẳng hạn Doctor Stranger, Dream High 2, Warm and Cozy…