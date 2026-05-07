Kane vẫn thiếu một đỉnh cao để thành huyền thoại

Tiền đạo người Anh, Harry Kane ghi hơn 60 bàn mùa này, nhưng Champions League tiếp tục là nỗi đau lớn nhất sự nghiệp.

Kane lỡ hẹn với danh hiệu Champions League.

Harry Kane lại ghi bàn. Và Bayern Munich lại bị loại.

Kịch bản ấy đang trở thành vòng lặp quen thuộc trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh. Bất chấp việc liên tục phá kỷ lục, giành danh hiệu cá nhân và duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, Kane vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp Champions League, danh hiệu có thể thay đổi hoàn toàn vị thế của anh trong lịch sử bóng đá.

Kane vẫn là tiền đạo toàn diện nhất châu Âu

Trước PSG, Kane tiếp tục làm điều mà anh giỏi nhất. Khi Bayern gặp bế tắc, anh tạo ra khoảnh khắc khác biệt bằng cú dứt điểm đẳng cấp vào góc cao. Một pha xử lý chỉ gói gọn trong vài nhịp chạm, nhưng đủ để cho thấy sự hoàn hảo của một trung phong hàng đầu.

Thế nhưng, bàn thắng ấy đến quá muộn. Bayern bị loại ở bán kết Champions League, còn Kane thêm một lần bước ra khỏi sân với gương mặt thất thần. Sau tất cả, những con số đẹp lại không cứu nổi anh khỏi cảm giác hụt hẫng quen thuộc.

Mùa giải này, Kane vượt mốc 60 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đó là hiệu suất không nhiều cầu thủ trong bóng đá hiện đại duy trì được. Quan trọng hơn, anh không chỉ là mẫu “sát thủ vòng cấm” đơn thuần.

Kane liên tục ghi bàn, nhưng không đủ giúp Bayern đánh bại PSG.

Kane biết lùi sâu tổ chức, biết kết nối lối chơi và biết tạo khoảng trống cho đồng đội. Ở tuổi 32, anh chơi thứ bóng đá toàn diện hơn rất nhiều so với thời còn ở Tottenham Hotspur.

Ngay cả trong thất bại trước PSG, Kane vẫn cho thấy đẳng cấp. Anh bị Willian Pacho theo kèm quyết liệt gần như suốt trận. Không có nhiều khoảng trống, không có nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng chỉ cần một tình huống, Kane vẫn tạo ra khác biệt. Đó là phẩm chất của những tiền đạo lớn.

Cựu đội trưởng tuyển Anh Steven Gerrard mô tả bàn thắng ấy là “rất Harry Kane”. Một nhịp khống chế, một nhịp tạo khoảng trống rồi kết thúc bằng chân không thuận. Đơn giản, gọn gàng nhưng đẳng cấp.

Vấn đề là bóng đá đỉnh cao không chỉ được định nghĩa bằng bàn thắng. Nó còn được định nghĩa bằng những chiếc cúp. Và đó chính là điều Kane còn thiếu.

Nỗi đau Champions League chưa buông tha Kane

Kane đã tiến rất gần nhiều lần. Năm 2019, anh cùng Tottenham vào chung kết Champions League nhưng thất bại trước Liverpool. Khi đó, tiền đạo người Anh chưa hoàn toàn bình phục thể lực nhưng vẫn phải ra sân trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp.

Sau khi chuyển tới Bayern, mọi người tin rằng Kane cuối cùng sẽ thoát khỏi “lời nguyền trắng tay”. Nhưng Champions League vẫn lạnh lùng với anh.

Kane vẫn là trung phong đẳng cấp thế giới.

Mùa đầu tiên tại Đức, Bayern bị loại trong trận đấu mà Joselu bất ngờ trở thành người hùng của Real Madrid. Mùa này, Kane lại dừng bước trước PSG dù tiếp tục ghi bàn.

Điều cay đắng là Kane gần như không thể làm tốt hơn nữa. Anh ghi bàn đều đặn, duy trì phong độ suốt mùa giải và hiếm khi trải qua giai đoạn sa sút. Chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của anh mùa này chỉ kéo dài hai trận.

Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn ở chỗ đó. Một cầu thủ có thể làm gần như mọi thứ đúng, nhưng vẫn không chạm được vinh quang lớn nhất.

Có lẽ vì thế, World Cup giờ trở thành mục tiêu quan trọng hơn với Kane. Thomas Tuchel chắc chắn sẽ nhìn thấy tín hiệu tích cực từ phong độ của đội trưởng tuyển Anh. Sau tất cả những thất bại ở Champions League, Kane vẫn ghi bàn, vẫn duy trì đẳng cấp và vẫn giữ được khát khao.

Nỗi đau tại châu Âu có thể trở thành nhiên liệu cho hành trình World Cup sắp tới. Bởi ở thời điểm này, Kane không còn cần chứng minh mình là tiền đạo xuất sắc. Điều anh cần là một khoảnh khắc đủ lớn để biến sự nghiệp vĩ đại thành huyền thoại thực sự.