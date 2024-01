Kane thiết lập cột mốc mới ở Bayern

Theo đó, tiền đạo người Anh cân bằng kỷ lục do Robert Lewandowski sở hữu về số bàn thắng ghi được sau khi giai đoạn lượt đi của mùa giải khép lại. Tới nay, Kane có 22 bàn sau 16 trận.

Do Bayern vẫn còn một trận chưa đấu ở giai đoạn lượt đi của mùa giải, điều này đồng nghĩa cựu sao Tottenham hoàn toàn có thể tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn.

Sau 90 phút bóng lăn trên sân Allianz Arena, Bayern cũng nhấn chìm đối thủ với tỷ số 3-0. Kane ghi bàn ở những phút cuối hiệp hai. Trước đó, Jamal Musiala lập cú đúp chia đều trong mỗi hiệp. 3 điểm giành được giúp Bayern xây chắc vị trí thứ hai trên BXH, chỉ kém đội dẫn đầu Bayer Leverkusen 1 điểm.

Ở trận này, Bayern thực hiện tới 27 pha dứt điểm, trong đó 12 lần bóng đi trúng đích. Họ kiểm soát bóng 60%, tỷ lệ bàn thắng kỳ vòng (xG) đạt mức 2,31.

Việc giúp Bayern Munich giữ sạch lưới giúp thủ thành Manuel Neuer cán mốc 240 trận không để thủng lưới. Ra sân bắt chính hôm nay cũng đánh dấu cột mốc trận thứ 500 của thủ thành người Đức cho đội chủ sân Allianz Arena.

Với Bayern, hàng công của họ đang hoạt động rất hiệu quả. Tới nay, đội bóng Đức ghi 48 bàn, nhiều hơn bất cứ CLB nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Kane nhạy bén trước khung thành, Leroy Sane lại kiến tạo giỏi. Hai đường chuyền dọn cỗ cho Musiala ghi bàn giúp tiền vệ người Đức cán mốc 9 pha kiến tạo tới nay. Chưa kể, cựu sao Man City cũng sở hữu 8 bàn.

Khởi đầu năm 2024 bằng chiến thắng tưng bừng, Bayern chính thức phát đi thông điệp cho phần còn lại. Họ đang trở lại và đó là điều những đội bóng khác cần lo ngại.

