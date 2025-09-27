Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kane đi vào lịch sử

  • Thứ bảy, 27/9/2025 05:01 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Rạng sáng 27/9, Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bayern trước Werder Bremen ở vòng 5 Bundesliga.

Kane vượt Ronaldo, Haaland.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, Bayern có cuộc dạo chơi trên sân nhà và trút đến 4 bàn vào lưới đối thủ. Kane nối dài mạch phong độ thăng hoa với 2 bàn thắng, qua đó chạm mốc 100 pha lập công trong màu áo Bayern, tính riêng ở Bundesliga.

Theo Opta, Kane đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi 100 bàn nhanh nhất top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ sau 104 trận, vượt qua kỷ lục được giữ bởi Erling Haaland và Cristiano Ronaldo với 100 bàn sau 105 trận.

Phút 45 trận đấu trên sân Allianz Arena, Kane ghi bàn thứ 99 bằng một cú đá phạt đền chuẩn xác. Đến phút 65, anh tạo cột mốc lịch sử với pha chạy chỗ, dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo của Luis Diaz.

Chân sút sinh năm 1993 ghi bàn hoặc kiến tạo trong mọi trận đấu của Bayern từ đầu mùa. Trong 4 lần ra sân gần nhất, anh có đến 9 pha lập công. Tổng cộng, cựu sao Tottenham góp công vào 18 bàn thắng cho CLB chủ quản (17 bàn thắng, 1 kiến tạo).

Luis Diaz cũng có ngày thi đấu ấn tượng với một siêu phẩm mở tỷ số cùng một pha kiến tạo. Tân binh từ Liverpool có 4 pha lập công, 3 đường kiến tạo tạo Bundesliga mùa này.

Bayern thắng đậm trên sân nhà và xây chắc ngôi đầu Bundesliga với 15 điểm, hơn Dortmund 5 điểm. Ở mùa này, thầy trò HLV Vincent Kompany còn đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại Champions League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Điều khoản đưa Kane trở lại Premier League

Harry Kane có khả năng chia tay Bayern Munich và quay trở lại Premier League vào hè 2026 nhờ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

08:41 24/9/2025

Duy Anh

Kane lập kỷ lục Dortmund Harry Kane Kane kỷ lục Bayern

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý