Rạng sáng 27/9, Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bayern trước Werder Bremen ở vòng 5 Bundesliga.

Kane vượt Ronaldo, Haaland.

Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, Bayern có cuộc dạo chơi trên sân nhà và trút đến 4 bàn vào lưới đối thủ. Kane nối dài mạch phong độ thăng hoa với 2 bàn thắng, qua đó chạm mốc 100 pha lập công trong màu áo Bayern, tính riêng ở Bundesliga.

Theo Opta, Kane đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi 100 bàn nhanh nhất top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ sau 104 trận, vượt qua kỷ lục được giữ bởi Erling Haaland và Cristiano Ronaldo với 100 bàn sau 105 trận.

Phút 45 trận đấu trên sân Allianz Arena, Kane ghi bàn thứ 99 bằng một cú đá phạt đền chuẩn xác. Đến phút 65, anh tạo cột mốc lịch sử với pha chạy chỗ, dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo của Luis Diaz.

Chân sút sinh năm 1993 ghi bàn hoặc kiến tạo trong mọi trận đấu của Bayern từ đầu mùa. Trong 4 lần ra sân gần nhất, anh có đến 9 pha lập công. Tổng cộng, cựu sao Tottenham góp công vào 18 bàn thắng cho CLB chủ quản (17 bàn thắng, 1 kiến tạo).

Luis Diaz cũng có ngày thi đấu ấn tượng với một siêu phẩm mở tỷ số cùng một pha kiến tạo. Tân binh từ Liverpool có 4 pha lập công, 3 đường kiến tạo tạo Bundesliga mùa này.

Bayern thắng đậm trên sân nhà và xây chắc ngôi đầu Bundesliga với 15 điểm, hơn Dortmund 5 điểm. Ở mùa này, thầy trò HLV Vincent Kompany còn đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại Champions League.